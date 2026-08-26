Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseline soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini konu alan “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı. Başsavcılığın, belgeselin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyet kapsamında hazırlandığı iddiasını araştırdığı bildirildi.

JANDARMA VE JASAT BAŞVURDU

Edinilen bilgilere göre soruşturma, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine başlatıldı. Başsavcılık, belgeselin hazırlanma süreciyle ilgili inceleme başlatırken, yapımda yer alan kişilerin faaliyetlerini de mercek altına aldı.

ÇEKİM, YAPIM VE FİNANSMAN SÜRECİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında “Şeytantepe” belgeselinin çekim, yapım ve finansman aşamalarında rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketlerinin araştırıldığı belirtildi.

İncelemede, kesinleşmiş yargı kararını ve Narin Güran dosyasındaki soruşturma süreçlerinde görev alan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetler arasında bağlantı bulunup bulunmadığının da araştırıldığı aktarıldı.

BELGESELDE SORUŞTURMA VE YARGILAMA SÜRECİ ELE ALINMIŞTI

140journos tarafından yayımlanan “Şeytantepe” belgeseli, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma, yargılama ve medya sürecini ele almıştı. Yapımda dijital deliller, kamera kayıtları, baz istasyonu verileri ve soruşturmanın yürütülme biçimine ilişkin çeşitli iddialar gündeme getirilmişti.

Belgeselde bazı kritik delillerin değerlendirilme biçimi ve soruşturmanın ilk aşamalarındaki uygulamalar sorgulanırken, dosyada maddi gerçeğe ulaşılmasını etkileyebilecek hatalar yapıldığı yönündeki iddialara da yer verilmişti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Dava kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onanmıştı. Narin’in cansız bedenini dere yatağına taşıyan Nevzat Bahtiyar hakkında verilen karar ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Başlatılan yeni soruşturmanın, “Şeytantepe” belgeselinin içeriğinin yanı sıra yapımın arkasındaki kişi ve finansal bağlantıları da kapsaması bekleniyor.