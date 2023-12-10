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Naci Görür, tek tek ilçeleri sayarak uyardı: İstanbul'da deprem olasılığı yüzde 47'ye yükseldi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler olası İstanbul depremini yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da deprem olasılığının yüzde 47'ye yükseldiğini belirterek, "Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız yüzde 50 şansla atıyorsunuz." dedi. Görür, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgelerinin megakentteki en tehlikeli yerler olduğunu söyledi.

İstanbul'da deprem olasılığının yüzde 47'ye yükseldiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız yüzde 50 şansla atıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Görür, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgelerinin megakentteki en tehlikeli yerler olduğunu belirtti.

GÖRÜR'DEN OLASI İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te Cüneyt Özdemir'e konuşan Görür, olası İstanbul depreminin yaşanma olasılığının yüzde 47'ye yükseldiğini belirtti. Görür, şunları söyledi: "Bu depremin olma periyodu hakkında yapılan ciddi araştırmalar var. Bunlardan biri de ABD'li bir araştırıcının yapmış olduğu çalışma. Bu uluslararası dergilerde yayınlandı. Onun söylemine göre 99 depremlerinden sonra Marmara'da 7'den büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 64 denildi.

Naci Görür, tek tek ilçeleri sayarak uyardı: İstanbul'da deprem olasılığı yüzde 47'ye yükseldiProf. Dr. Naci Görür

"İSTANBUL'DA DEPREM BEKLEME OLASILIĞI YÜZDE 47"

Birkaç ay önce bu çalışmanın revizyonu yapıldı ve deprem bekleme olasılığımızı yüzde 47 olarak ifade edildiğini gördük. Şimdi bu gerçekten çok büyük bir olasılık. Yazı tura bile atsanız yüzde 50 şansla atıyorsunuz. yüzde 47 gerçekten büyük bir rakam. Bu da gösteriyor ki deprem konusunda öyle bizi rahat tutacak, sakinleştirecek zaman itibarıyla bir durum yok. Her an İstanbul'da bir deprem olabilir."

"AVRUPA YAKASI, ASYA YAKASI'NA GÖRE ÇOK DAHA RİSKLİ"

İstanbul'daki en tehlikeli ilçeleri sıralayan Görür, Avrupa Yakası'na dikkat çekti. Görür, şu şekilde konuştu: "İstanbul'da yapılan deprem harita çalışmaları var. Şöyle bir genelleme yapılabilir. İstanbul'un Avrupa Yakası, Asya Yakasına göre deprem açısından çok daha riskli. Bunun başlıca nedeni Avrupa yakasındaki zeminin özellikleri. Hem buradaki zemin çürük hem de bu zemin deprem dalgaları girdiği zaman, zeminin dinamik davranışları daha tahripkar, daha yıkıcı.

EN TEHLİKELİ İLÇELERİ SIRALADI

Depremin şiddeti de görece olarak Avrupa yakasında daha fazla, Asya Yakası'nda nispeten daha az. Özellikle Avrupa Yakası'nda kıyı kesimleri, kıyıdan ilk 10 metre içeriğe girecek şeklinde olacak bant bölümünde depremin şiddeti 9'u buluyor. Bu da büyük bir şiddet. Yani en dayanıklı, çok iyi yapılmış binaların bile tahrip olacağı bir deprem şiddeti. O yüzden özellikle Avrupa Yakası'nda yer alan bölgeler, yani Zeytinburnu'ndan Haliç'ten tutun Silivri bölgesine kadar olan alan (Büyükçekmece, Küçükçekmece çevreleri ve onun denize yakın olan bölgeleri) buralar gerçekten depremde görece daha ciddi etkilenecek yerler."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Doğal Afetler

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