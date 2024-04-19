Naci Görür deprem uyarısı! Tokat depremi İstanbul depremini tetikler mi?

Türkiye fay haritası araştırılırken, Naci Görür deprem tahminleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor ve Tokat depremi İstanbul depremini tetikler mi merak ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür, Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı. Tokat depremi İstanbul depremini tetikler mi? Detaylar haberimizdedir...

TOKAT DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılarla ilgili Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu. 4,4'lük artçı depremin ardından Görür, "Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı. Çatlak va hasarlı binalardan uzak durulmalı. Geçmiş olsun" dedi.

"BU DEPREM KALİTESİZ YAPI STOKUNDA VE YERALTI YAPILARINA YIKICI OLABİLİR"

Görür, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Tokat Sulusaray'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 4.1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF'ın Tokat'tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise Naci Görür, şunları söyledi: "Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükür edilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder.

Sevgili halkım bu daha ne kadar sürecek? Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulun muyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubatı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından daha mı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz"

TOKAT DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Sulusaray merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Kayseri, Amasya, Samsun ve Ordu'da da hissedildi.

Sulusaray merkezli 5,6'lık depremin ardından yine aynı bölgede saat 22.31'de 4,4, saat 21.43'te 4, saat 18.31'de ise 3,5 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.