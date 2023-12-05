Naci Görür, ağlaya ağlaya 18 il sıraladı: Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak

Daha önce deprem konusunda yaptığı tespitlerle adından söz ettiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, 18 ili tek tek sıralayarak "Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum, Maraş ve Hatay gibi olacak" dedi. Naci Görür'ün bunları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

6 Şubat gecesi 11 ili etkileyen ve binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dün de Marmara 5.1 ile sallandı. Deprem gerçeği kendini sürekli hatırlatırken Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuk olduğu programda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BU İLLERİN KADERİ MARAŞ VE HATAY GİBİ OLACAK"

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Naci Görür, Kahramanmaraş depreminden önce de birçok uyarıda bulunduğunu belirterek önlem alınmadığı takdirde 18 ilin kaderinin de Kahramanmaraş ve Hatay gibi olacağı ifade etti. Görür, "18 il ve çok sayıda ilçe fay hatları üzerinde yaşıyor. Bunlardan biri de Maraş'tı, Hatay'dı. Şimdi onlar yok. Fay hattı üzerinde yaşayan illerin kaderi Maraş ve Hatay gibi olacak" dedi.

İşte Naci Görür'ün 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklediği 18 il;

Eskişehir

Denizli

Muğla

Erzincan

Kayseri

Tokat

Kahramanmaraş

Hatay

Kocaeli

Osmaniye

Bingöl

Konya

Erzurum

Aydın

Balıkesir

Burdur

Manisa

Hakkari

"BU KENTİMİZİN YERİ ÇOK TEHLİKELİDİR"

Dün İstanbul dahil birçok ilden hissedilen Gemlik Körfezi merkezli 5.1 şiddetindeki deprem sonrası bir değerlendirme yapan Naci Görür, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay kolu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun."