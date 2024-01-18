Mekke döneminde inen Müzzemmil suresi 20 ayetten oluşmaktadır. Müzzemmil adı, birinci ayette geçen "elMüzzemmil" kelimesinden geliyor. Peki, Müzzemmil Suresi Türkçe meali ve okunuşu nedir? Müzzemmil suresi hakkında bilinmesi gerekenler; surenin nuzülü, konusu gibi kısımlar haberimizde yer alıyor. İşte detaylar!

MÜZZEMMİL SURESİ TÜRKÇE MEALİ VE OKUNUŞU NEDİR?

Müzzemmil Suresi Türkçe Meali

(1)Ey örtüsüne bürünen!

(2-4)Geceleyin -birazı dışında- namaza kalk! Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane, hakkını vererek oku.

(5) Doğrusu biz sana, taşınması zor bir söz vahyedeceğiz.

(6)Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir.

(7) Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır.

(8) Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel.

(9)Doğunun da batının da rabbi O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın.

(10)Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş.

(11) Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı.

(12-13)Kuşkusuz katımızda (onlar için) prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır.

(14)O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar savrulan kum yığınları halini alır.

(15)Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik.

(16)Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık.

(17)Siz de inkârda direnirseniz çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?

(18)O gün gökler paramparça olacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.

(19)Şüphesiz bunlar bir öğüttür; artık dileyen rabbine ulaştıracak bir yol tutar.

(20) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da (böyle yaptığını) rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O, sizin (istenen) vakti tesbit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lutfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı ödeyin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha iyi ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı çok esirgeyicidir.

Müzzemmil Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1- Ya eyyuhelmuzzemmilu.

2- Kumilleyle illa kaliylen.

3- Nısfehu evinkus minhu kaliylen.

4- Ev zid 'aleyhi ve rettililkur'ane tertiylen.

5- İnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıylen.

6- İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat'en ve akvemu kıylen.

7- İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.

8- Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.

9- Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.

10- Vasbir 'ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.

11- Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna'meti ve mehhilhum kaliylen.

12- İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.

13- Ve ta'amen za ğussatin ve 'azaben eliymen.

14- Yevme tercuful'ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.

15- İnna erselna ileykum resulen şahiden 'aleykum kema erselna ila fir'avne resulen.

16- Fe'asa fir'avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.

17- Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane şiyben.

18- Essemau munfetırun bihi kane va'duhu mef'ulen.

19- İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

20- İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakreu ma teyessere minelkur'ani 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.

MÜZZEMMİL SURESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Müzzemmil suresinin nüzulü

Mushaftaki sıralamada yetmiş üçüncü, iniş sırasına göre üçüncü sûredir. Kalem sûresinden sonra, Müddessir sûresinden önce Mekke'de inmiştir; 20. âyetinin Medine'de indiğine dair bir rivayet de vardır (Kurtubî, XIX, 30). Müddessir sûresinden sonra indiği, dolayısıyla dördüncü sırada yer aldığı görüşünde olanlar da vardır (bk. İbn Âşûr, XXIX, 254; Esed, III, 1199).

Müzzemmil suresinin konusu

Resûlullah'a şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden âyetlerle başlayan sûrede daha sonra kıyamet günündeki olaylar, âhiretteki hesap ve ceza konuları anlatılmakta; son olarak da müminlerin ibadet yüklerinin hafifletildiği bildirilmektedir.