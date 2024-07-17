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Mustafa Sarıgül montaj video olayı ne? Montaj nedir? Montaj nasıl yapılır?

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Mustafa Sarıgül şantaj olayı ne? CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Mustafa Sarıgül durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Peki, Mustafa Sarıgül şantaj olayı nedir?

Montajın ne olduğu ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bir videonun montaj olduğu nasıl anlaşılır? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Montaj işlemi, genellikle bir üretim hattında veya atölyede gerçekleştirilir, ancak bazı durumlarda tüketicinin kendisi tarafından da yapılabilir. Peki, Montaj nedir? Montaj nasıl yapılır?

MONTAJ NEDİR?

Video montajı, çekilen görüntülerin düzenlenerek bir hikaye veya belirli bir yapı oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi işlemidir. Video montajı, genellikle bir video düzenleme yazılımı kullanılarak yapılır.

Mustafa Sarıgül montaj video olayı ne? Montaj nedir? Montaj nasıl yapılır?

MONTAJ NASIL YAPILIR?

Video montajı, genellikle bir video düzenleme yazılımı kullanılarak yapılır ve aşağıdaki adımları içerir:

1. Hazırlık

Görüntülerin İçe Aktarılması: Çekilen ham görüntülerin video düzenleme yazılımına aktarılması.

Proje Ayarları: Projenin çözünürlük, kare hızı ve diğer teknik ayarlarının belirlenmesi.

2. Görüntülerin Düzenlenmesi

Kesme ve Kırpma: İstenmeyen kısımların çıkarılması ve sahnelerin istenen uzunlukta kırpılması.

Sıralama: Sahnelerin belirli bir sıraya göre dizilmesi.

3. Geçişler ve Efektler

Geçişler: Sahne geçişlerinin yumuşak olması için geçiş efektlerinin eklenmesi (fade, dissolve vb.).

Efektler ve Filtreler: Görsel efektler, renk düzeltme ve diğer görsel iyileştirmelerin uygulanması.

MUSTAFA SARIGÜL ŞANTAJ OLAYI NEDİR?

Sosyal medya platformu X üzerinde dolaşan bir video, iddiaya göre CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün cinsel ilişki içeren bir görüntüsünü içeriyor. Bu video kısa sürede büyük tartışmalara yol açtı.

Mustafa Sarıgül X platformunda yaptığı paylaşımda ""Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız." ifadelerinde bulundu.

Mustafa Sarıgül montaj video olayı ne? Montaj nedir? Montaj nasıl yapılır?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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