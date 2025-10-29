Antalya'nın Kemer ilçesinde eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, geçtiğimiz günlerde bir esnafın şikayeti üzerine gözaltına alındı. Peki, Mustafa Gül kimdir? Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA GÜL KİMDİR?

Mustafa Gül, 1961 yılında Antalya'nın Kemer ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına Kemer'de başlayan Gül, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra lise eğitimini Antalya'da sürdürmüştür. İş dünyasına turizm sektöründe adım atan Gül, yıllar içinde turizm işletmeciliği alanında kariyerini ilerletmiş ve bölgedeki tanınan iş insanlarından biri haline gelmiştir.

Siyasi yaşamına CHP çatısı altında başlayan Mustafa Gül, 1994-1999 yılları arasında Kemer Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılarak 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde yeniden Kemer Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş, toplamda üç dönem belediye başkanlığı yapmıştır. Siyasi kariyeri boyunca sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol almış, çeşitli kurucu başkanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Mustafa Gül, 2015 yılında Neşe Gül ile evlenmiş ve dört çocuk babasıdır.

ESKİ KEMER BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Antalya'nın Kemer ilçesinde eski Belediye Başkanı Mustafa Gül, bir esnafın şikayeti üzerine "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. İddiaya göre Gül, davaya bakan bilirkişiye etki edebileceğini belirterek, esnaftan 10 bin dolar talep etmiştir. Şikâyetçi esnaf M.N.A., Gül ile 10 bin dolar karşılığında anlaşmış ve 500 dolarını önceden teslim etmiştir.

Soruşturma kapsamında Gül'ün evinde yapılan aramalarda, seri numaraları alınan paralar ele geçirilmiştir. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmıştır. Gözaltı, bölgedeki siyaset ve iş dünyasında geniş yankı uyandırmış, hukuk camiası ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.

MUSTAFA GÜL KAÇ YAŞINDA?

1961 doğumlu Mustafa Gül, 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Hem iş dünyasındaki hem de siyasi yaşamındaki uzun kariyeri, onu Kemer ve Antalya bölgesinde tanınan bir isim haline getirmiştir. 30 yılı aşkın belediye başkanlığı ve sivil toplum tecrübesiyle Gül, bölge siyaseti üzerinde önemli etkilere sahip olmuştur.

MUSTAFA GÜL NERELİ?

Mustafa Gül, Antalya'nın Kemer ilçesinde doğmuştur ve hayatının büyük bir kısmını burada geçirmiştir. Kemer'in hem turizm hem de siyaset arenasında aktif rol alan Gül, ilçenin gelişimine katkı sağlayan önemli isimlerden biri olarak tanınmaktadır.