Hızlı, mücadeleci ve çok yönlü oyun tarzı sayesinde kısa sürede dikkat çekmiş, profesyonel arenada yerini sağlamlaştırmıştır. Günümüzde Trabzonspor forması giyen oyuncu, Türkiye'nin geleceği parlak yerli futbolcuları arasında gösterilmektedir. Mustafa Eskihellaç kimdir, Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

DOĞUMU VE ALTYAPI DÖNEMİ

Mustafa Eskihellaç, futbola amatör bir takım olan Çağlayanspor altyapısında başladı. Ardından 2009 yılında Düzyurtspor'un altyapısına transfer oldu. Burada uzun yıllar boyunca düzenli olarak forma giyerek gelişimini sürdürdü. 2015 yılında Düzyurtspor ile profesyonel sözleşme imzalayarak futbolculuk kariyerine resmen adım attı. Bu dönem, onun karakterini ve oyun tarzını şekillendiren yıllar oldu. Sahada gösterdiği disiplin, mücadele gücü ve teknik kapasitesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

PROFESYONEL KARİYERİN BAŞLANGICI

Profesyonel kariyerine Düzyurtspor'da başlayan Eskihellaç, 2015-2018 yılları arasında bu takımda istikrarlı bir performans sergiledi. Alt liglerde gösterdiği başarı, Süper Lig ekiplerinin ilgisini çekti. 2018 yılında Yeni Malatyaspor'a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. Burada Süper Lig tecrübesi kazanarak Türkiye'nin en üst düzey futbol ortamına adım attı.

Yeni Malatyaspor'da oynadığı dönemde hem savunmada hem de kanat hattında görev aldı. Kiralık olarak Elazığspor ve Boluspor formaları da giyen futbolcu, bu süreçte oyun bilgisi ve temposunu artırdı. 2022 yılında Gaziantep FK'ya transfer olan Eskihellaç, burada da istikrarlı performansını sürdürdü. 2025 yılında ise doğduğu şehrin takımı Trabzonspor'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

OYUN TARZI VE MEVKİSİ

Mustafa Eskihellaç, çok yönlülüğüyle bilinen bir futbolcudur. Asıl mevkisi sağ kanat olsa da sol kanatta, kanat bek pozisyonunda ve zaman zaman hücum hattında da görev yapabilmektedir. 1.75 metre boyundaki futbolcu, çevikliği, hızlanma kabiliyeti ve dayanıklılığıyla ön plana çıkar. Hücuma katkı sağlayan, aynı zamanda savunma görevlerini de aksatmayan bir yapıya sahiptir.

Modern futbolda çok yönlü oyuncuların değeri arttıkça Eskihellaç gibi futbolcuların önemi de yükselmiştir. Özellikle rakip savunmalar arasına yaptığı koşular, hızlı hücumlara verdiği destek ve yüksek eforuyla takımına katkı sağlamaktadır. Çalışkan kimliği ve pozisyon disiplini, onu teknik direktörlerin güven duyduğu bir isim haline getirmiştir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mustafa Eskihellaç, gösterdiği performans sayesinde 2025 yılında Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılmıştır. ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya dahil edilmesi, kariyerinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu gelişme, hem futbolcu hem de Trabzon futbol camiası için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Milli takım forması giymek, onun uzun yıllardır verdiği emeğin bir karşılığı olarak görülmektedir.

İSTATİSTİKLER VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Eskihellaç, bugüne kadar profesyonel kariyerinde 230'dan fazla resmi maçta forma giymiştir. Bu süreçte 20'nin üzerinde gol ve birçok asist katkısı yapmıştır. Yeni Malatyaspor döneminde 60'tan fazla maçta 4 gol atarken, Gaziantep FK formasıyla 65 maçta 3 gol kaydetmiştir. Hücumdaki üretkenliğinin yanında, savunmaya katkı sağlayan yapısı da onu değerli kılan özelliklerindendir.

Teknik kapasitesi, top kontrolü ve dripling yeteneğiyle dikkat çekerken; takım oyunu içerisindeki uyumu ve dayanıklılığı da önemli avantajları arasındadır. Genellikle maç boyunca yüksek tempoda oynayabilmesi, onu bitirici dakikalarda da etkili kılmaktadır.

TRABZONSPOR'A TRANSFERİ

2025 yılında Trabzonspor'a transfer olması, Mustafa Eskihellaç için hem duygusal hem profesyonel anlamda büyük bir adım olmuştur. Trabzon doğumlu bir futbolcunun kendi memleketinin takımında oynaması, taraftarlar tarafından da olumlu karşılanmıştır. Bu transfer, Trabzonspor'un yerli oyuncu ağırlıklı kadro politikasıyla da uyumlu bir hamle olarak görülmüştür.

Kulüp yönetimi, Eskihellaç'ın takıma dinamizm ve esneklik kazandıracağına inanırken; futbolcunun da Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde forma giymesi beklenmektedir. Yeni sezonda Trabzonspor formasıyla göstereceği performans, hem kariyerinin yönünü hem de milli takım geleceğini belirleyecek unsurlar arasında olacaktır.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Mustafa Eskihellaç'ın Trabzonspor'daki hedefi, takımın hem ligde hem de Avrupa kupalarındaki başarısına katkı sağlamak ve milli takımda kalıcı bir isim hâline gelmektir. Genç yaşına rağmen büyük bir tecrübe birikimine sahip olması, onun ilerleyen yıllarda kaptanlık gibi liderlik rollerine de aday olabileceğini göstermektedir.

Futbol kamuoyu, Eskihellaç'ın oyun disiplinini, çalışkanlığını ve gelişmeye açık yapısını takdir etmektedir. Kendisini sürekli geliştirmeye odaklanan bu futbolcu, önümüzdeki yıllarda Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olmaya adaydır.