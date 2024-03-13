İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Mustafa Bıyık kimdir? İYİ Parti Trabzon Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık kimdir?

İYİ PARTİ TRABZON YOMRA ADAYI KİM?

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık oldu.

MUSTAFA BIYIK KİMDİR?

Mustafa Bıyık, 1981 yılında Yomra'nın şimdi mahalle olan Demirciler köyünde dünyaya geldi. Yomra Demirciler İlkokulu ve Yomra Oymalı Ortaokulu'nun bitiren Bıyık, Trabzon Affan Kitapçıoğlu Lisesi'nden mezun oldu.

2006 yılında Anadolu Üniversitesi Perakende Yönetimi ve Mağazacılık bölümünde Önlisans ve 2011 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Lisans eğitimi tamamlayan Mustafa Bıyık;2021 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans eğitimini de tamamlayıp Sosyolog olarak mezun olmuştur.

İş hayatına lise yıllarında atılan Mustafa Bıyık, eğitim hayatıyla iş hayatını birlikte yürüttü. Doğu Karadeniz bölgesindeki 5 ayrı ilde faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışmaya başlayan Bıyık, Satış Görevlisi girdiği şirkette yaptığı her görevde üstün başarı göstererek, muntazam olarak terfi etti. Mustafa Bıyık sırasıyla Satış Görevlisi, Şube Şefliği, Mağaza Müdür Yardımcılığı, Mağaza Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Çalıştığı şirkette 2015 yılından beri Genel Müdür Yardımcısı olarak üst düzeyde yöneticilik görevinde bulunan Mustafa Bıyık, çok sevdiği ilçesi Yomra'ya Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için şirketteki görevinden kendi isteği ile ayrıldı.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.