Haberler

Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı

Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı Haber Videosunu İzle
Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saldırıya uğradı. Bir yolcu için duran otobüse, çevredeki kişiler tarafından sözlü saldırı yapıldı. Olay sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi.

  • Muş'tan Bursa'ya giden 34 AT 4949 plakalı yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saldırıya uğradı.
  • Saldırıda otobüste 42 yolcu bulunuyordu ve çocuklar ile yaşlılar da vardı.
  • Olay sonrası otobüste maddi hasar oluştu ve şikayetler için jandarmaya bilgi verildi.

Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan yolcu otobüsü, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi mevkiinde saldırıya uğradı. İddiaya göre lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine duran 34 AT 4949 plakalı otobüse, yolcu indikten sonra çevrede bulunan bazı kişiler tarafından sözlü saldırı yapıldı.

"AĞAÇ, DEMİR NE BULDULARSA VURMAYA ÇALIŞTILAR"

Otobüs şoförü Melik Taşdemir, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bir yolcumuz lavaboya gitmek istedi. Biz de müsait bir yerde durabileceğimizi söyledik. Yolcu indikten sonra bir vatandaş yolcuya hakaret etti. Ardından araçta çalışan personele ağır sözler kullanıldı. Diğer yolcuların müdahale etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ağaç, demir ne buldularsa vurmaya çalıştılar. Biz araya girmeye çalışınca olay daha da büyüdü. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz, yolumuza devam edemiyoruz. Otobüste 42 yolcu vardı, çocuklar ve aileler de bulunuyordu."

YOLCULAR, BÜYÜK KORKU YAŞADI

Otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Akçil ise olay anlarını şöyle anlattı: "Muş-Bursa seferini yapan otobüste seyahat ediyorduk. Karakoçan mevkiinde otobüse saldırı gerçekleşti. Otobüsün kendisine, şoföre ve muavine saldırdılar. Çok korktuk. Çok sayıda çocuk ve yaşlı yolcu vardı. Şoförü öldürmek istercesine saldırdıklarını gördük." Yaşanan olayın ardından otobüs, araç kabul tesislerinde durdurularak jandarmaya bilgi verildi. Olayla ilgili olarak şoför, muavin ve otobüste bulunan tüm yolcuların şikâyetçi olduğu, tarafların ifade verdiği öğrenildi. Olay sonrası yolcular büyük korku yaşarken, otobüste maddi hasar oluştuğu bildirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kirayı ödemeyince korkunç gerçek ortaya çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak