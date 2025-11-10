Murat Özkaya neden tutuklandı, tutuklama gerekçesi ne?

Soruşturma çerçevesinde Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da aralarında bulunduğu isimlerin tutuklandığı öğrenildi. Hakemlerden 6'sı serbest bırakılırken, 9 kişi hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Murat Özkaya'nın tutuklanmasına ilişkin gerekçenin, yasa dışı bahis bağlantısı ve soruşturma kapsamında elde edilen deliller olduğu iddia ediliyor.

MURAT ÖZKAYA NEDEN TUTUKLANDI?

Futbolda yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturması çerçevesinde 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Bu isimler arasında yer alan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Özkaya ile birlikte klasman hakemleri Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı hakkında da tutuklama kararı verildi. Öte yandan 6 hakem serbest bırakılırken, 9 kişiyle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

MAHKEMEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan açıklamada, Murat Özkaya'nın Eyüpspor Başkanı sıfatıyla müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik teklifte bulunduğuna dair güçlü suç şüphesi bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, bu şüpheyi destekleyen delillerin mevcut olduğu, Özkaya'nın daha önce de benzer kapsamda yürütülen bir soruşturmada ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda Özkaya'nın kaçma ve delil karartma ihtimalinin bulunduğunu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek tutuklama kararı verdi. Kararda, sanığa yöneltilen suçun 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi kapsamında "müsabaka sonucunu etkileme" suçu olduğu, eylemin ise Türk Ceza Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca "azmettirme suretiyle" işlendiği ifade edildi.

YÜKLENEN SUÇ: MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edilmiştir" sözleri üzerine başlatılan soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi sayılmaları sebebiyle görev dışı bahis faaliyetlerinin "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçları kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Bu kapsamda 17 hakem hakkında gözaltı kararı verilirken, bazı kulüp başkanlarının da şüpheli listesine eklendiği açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden birinin başkanı olan Murat Özkaya'nın yanı sıra, Kasımpaşa Spor Faaliyetleri A.Ş.'nin eski başkanı Fatih Saraç ve kulübün eski sahibi Turgay Ciner hakkında da aynı suçtan işlem yapıldığı ifade edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte çok sayıda klasman hakemi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen de bulunuyordu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih Saraç serbest bırakılırken, bazı isimler için tutuklama, bazıları için ise adli kontrol kararı verildi.

SOSYAL MEDYA VE MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLAR

Soruşturma sürecinde, sosyal medya üzerinden kaynağı belirsiz bilgi ve belgeler paylaşan kişiler hakkında da işlem yapıldı. Bu kapsamda gazeteci Umut Eken hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Eken'in yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı bildirildi.

Ayrıca yurt dışında olduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında da hem "Can Holding" soruşturması hem de "hakemlerin bahis oynadığı" iddialarına ilişkin dosyalar kapsamında tutuklama kararı bulunduğu kaydedildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Dosyada yer alan delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu, kaçma ve delil karartma riskinin bulunduğu gerekçesiyle adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirildi.

Özkaya, hakkındaki suçlamaları reddederken, soruşturma süreci hem futbol camiası hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.