Murat Kurum: “Kahramanmaraş’tan Elimizi Bir An Bile Çekmiyoruz”

Törende konuşan Bakan Murat Kurum, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeniden imar sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Kahramanlar yurdu olan bu güzel şehirden tek bir an bile elimizi çekmiyoruz.” dedi.

Kent Meydanı ile Tarihi Çarşı’nın tamamlanarak hizmete açıldığını ifade eden Kurum, 118 dükkândan oluşan Yeni Toptancılar Sitesi’nin de esnafın kullanımına sunulduğunu söyledi. Şehir merkezinde ulaşımı rahatlatacak 424 araç kapasiteli kapalı otoparkın hizmete alındığını kaydeden Kurum, yaklaşık 12 bin metrekarelik yeşil alanın da vatandaşların kullanımına açıldığını belirtti.

Kurum, “Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kepenkler umutla açılacak, bereket Kahramanmaraş’ın dört bir yanına yayılacak. Şehrimiz eskisinden daha güçlü, daha dirençli ve daha güzel bir şehir oluncaya kadar çalışacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ise, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen yeniden yapılanma sürecine dikkat çeken Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere projelerde görev alan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, bir Maraş evladı olan Sayın Bakanımıza, ekip arkadaşlarına, işçisinden mimarına, mühendisine kadar alın teri ve akıl teri döken herkese, bugün vesilesiyle gerçekleştirilen açılışlarla birlikte bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de törende yaptığı konuşmada, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum’un şehre verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.

Bugünün Kahramanmaraş adına anlamlı bir gün olduğunu belirten Görgel, “Asrın felaketinin ardından yeniden inşa edilen eserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Desteğini ve güvenini her zaman hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, yeniden inşa sürecini büyük bir kararlılıkla sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a gönülden teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada şehrimiz yeniden yükseliyor.” diye konuştu.

Yeni Kent Meydanı’nın yeni Kahramanmaraş’ın simge projelerinden biri olduğunu belirten Görgel, aynı törende Yeni Toptancılar Sitesi ile birlikte Bakanlığın destekleriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan üç önemli tesisin de hizmete açıldığını ifade etti.

Kuzey Çevre Entegre Katı Atık Tesisi’nin de bölge açısından stratejik bir yatırım olduğunu kaydeden Görgel, tesis sayesinde Göksun, Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin uzun yıllardır devam eden katı atık sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi.

Türkiye’nin sertifikalı ilk karbon yutak alanını hayata geçirdiklerini de açıklayan Görgel, çevre yatırımlarının sürdüğünü belirterek, tamamlanan projelerin Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sağlayacağını ve şehrin geleceğine değer katacak yatırımların devam edeceğini ifade etti.

Tören, yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesimi ile birlikte sona erdi.

Kaynak: Haber Platformu