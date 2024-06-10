Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa, çarpıcı sonuçlara sahne oldu. Seçimden lider çıkan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Marine Le Pen göçmen karşıtı mesajlar verdi. 'Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi?

MARINE LE PEN KİMDİR?

Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50 oy oranına ulaşırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi ise yüzde 15,2 oranında kalarak ikinci parti oldu.

MARINE LE PEN AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Bu sonuç, Macron'un parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı almasına yol açtı. Sonuçları değerlendiren Le Pen, hiç kimseyi ayırt etmeden mültecilerin tamamını evlerine göndereceklerinin sözünü verdi.

"Fransız halkının gücüne hazırız, bize güvenin" diyen Le Pen, partisinin Fransa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini savundu. Le Pen, parti olarak göç, yaşam maliyeti, güvensizlik duygusu gibi Fransız halkının günlük sorunlarını ele almayı başardıklarının altını çizerken, "Halk oy verdiğinde yine halk kazanır" dedi.