Tutku Dilara Kayıkçı bulundu mu? Samsun'un Terme ilçesinde 21 Nisan 2008 tarihinde kaybolan 9 yaşındaki Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybıyla ilgili Müge Anlı'nın programında önemli gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı Tutku Dilara Kayıkçı'ya ne oldu, olayı nedir? Tutku Dilara Kayıkçı bulundu mu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI TUTKU DİLARA KAYIKÇI OLAYI NEDİR?

16 yıldır kendisinden haber alınamayan Tutku Dilara Kayıkçı'nın akıbetine ilişkin sır perdesi, kardeşi Umut Kayıkçı'nın itirafıyla gündeme geliyor.

19 Kasım Salı günü canlı yayında Müge Anlı ve ekibi, aileyle birlikte Tutku Dilara Kayıkçı'nın izini sürerken, yeni detayların gün yüzüne çıkması izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

Tutku Dilara Kayıkçı kardeşi Umut Kayıkçı, Müge Anlı'nın programında olay günü yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Yaşadıklarımı travmatik bir şekilde hatırlıyorum. O zaman 5 yaşındaydım. Ablam Tutku Dilara'yı parka gitmeye ikna ettik ve hep birlikte parka gittik. Ancak orada yaşı büyük bir kişi ablamın yanına yaklaştı. Onu zorla alıp götürdü ve bizi oradan uzaklaştırdı. Korkuyla eve döndüm ve anneme olanları anlattım. Annem, elinde bir tepsiyle mutfaktaydı. Duydukları karşısında çığlık atarak tepsiyi yere düşürdü."

TUTKU DİLARA KAYIKÇI BULUNDU MU?

Tutku Dilara Kayıkçı'nın teyzesi Nejla Arslan, Müge Anlı'nın programında çarpıcı iddialarda bulundu. Arslan, eniştesi hakkında şunları söyledi:

"Eniştemin ciddi bir kumar alışkanlığı vardı ve oldukça iyi oynuyordu. O dönemde ablama Silivri'ye gitmiştik. Bize poşetin içinde bir tomar yabancı para gösterdi. 'Bu ne parası?' diye sorduk. Sabah o parayı alıp ortadan kayboldu. O an hepimiz şüpheye düştük. Direkt düşündüğüm şuydu: 'Eniştem kızı sattı, aldığı parayı da harcıyor.' Eğer dürüstse çıkıp 'Evet, kızı sattım ve bu parayı yedim' desin."

Nejla Arslan'ın eşi Yusuf Arslan da yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Evin içinde paralar saçıyordu. Kardeşinden bilezik aldığını söylüyordu ama elindeki para o kadar az değildi. 10-15 bin dolar gibi bir miktar vardı. Kayınpederinden aldığını iddia etti. Bizi Silivri'ye davet etti, lüks bir otelde ağırlamak istedi. 'Eğlendireyim sizi' dedi. Ben de eşime 'Al 500-600 dolar, yanımızda bulunsun' dedim. Kumar oynuyordu ve iddialara göre çocuğu evlatlık verdiği kişiyle yiyip içiyordu. O dönem herkes Mustafa'nın para karşılığı çocuğu sattığını konuşuyordu. Para için her şeyi yapabilecek biri. Almanya'daki kızıyla birlikte damadını bile dolandırmaya çalıştı. Kızı Dilek sır küpü gibi, aralarındaki ilişki oldukça karmaşık."

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 16 yıldır kayıp olan Tutku Dilara Kayıkçı'nın esrarengiz olayı ele alınmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte haberimiz güncellenmeye devam edecektir.