Müge Anlı'da son bölüm neler oldu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 22 Ekim Salı günü ne oldu soruları gündeme geliyor. Hatice Ateş'in kocası Fırat Ateş onu aramak için stüdyoya gelmişti. Müge Anlı'da Kübra Ateş ve Öcal olayı nedir? 22 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA KÜBRA ATEŞ VE ÖCAL OLAYI NEDİR?

23 yaşındaki Hatice Ateş, 15 Eylül'de iki çocuğunu geride bırakarak Gaziantep'ten kaybolmuştu. Kocası Fırat Ateş, eşini bulmak için stüdyoya gelmişti. Bugün, Hatice Ateş'in kaybolmasının 34. gününde yeni bir gelişme yaşandı ve Hatice bulundu. Hatice Kübra Ateş, kocasının kendisini kovduğunu ve onun başka kadınlarla konuşmalarını yakaladığını ifade etti.