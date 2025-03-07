Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 7 Mart ATV Müge Anlı izleme linki

Kayıpların bulunması, gizemli olayların çözülmesi ve ailelerin kavuşmasıyla bilinen Müge Anlı, 7 Mart Salı günü de dikkat çeken konulara yer verdi. 7 Mart ATV Müge Anlı izleme linki üzerinden programı kaçıranlar, son bölümü tekrar izleyebilirler. Özellikle Müge Anlı canlı yayın üzerinden yaşanan sıcak gelişmeler ve çözülen olaylar, izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, 7 Mart Müge Anlı son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu. Hafif yaralı ve bilinci yerinde olan Gürel, olay yerinde ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Müge Anlı son gelişmeleri aileyle birlikte canlı yayında aktardı.

Ece Gürel'in bulunduğu yere dikkat çeken Müge Anlı, "Çantasıyla montunun bulunduğu yerin 9 metre ilerisinde bulundu. Onlarca kişinin gezdiği yere, çantasının yerine geri dönmüş" şeklinde konuştu. Ece Gürel'in bulunduğu anları izleyen Müge Anlı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Konya'da geri dönüşüm fabrikası sahibi Mehmet Demir sırra kadem bastı! Şüphe oklarının odağındaki Mehmet Demir'in eşi Gülbahar Demir önemli açıklamalarda bulundu. Eşinin bir yerlerde kafa dinlediğini söyleyen Gülbahar Demir, "Eşim'in platonik bir aşkı vardı. Aşkını yenemediği için herkesten uzaklaşmış olabilir." dedi.

40 yaşındaki 4 çocuk annesi Nesrin Sungur, Kahramanmaraş'tan kayboldu. Müge Anlı'dan yardım isteyen eşi ve kızı 26 Şubat'ta sırra kadem basan Nesrin Sungur'un evdeki altın ve bilezikleri de alıp gittiğini anlattı.

30 yaşındaki Fatma Akbaş, 11 Ocak'ta yaşadığı Adana Yüreğir'e bağlı Çatalpınar köyünde kayboldu. Ailesinin iddialarına göre kızları 60 yaşındaki bir adam tarafından kaçırıldı. Müge Anlı kısa süre sonra güzel haberi canlı yayında açıkladı. Fatma Akbaş kaybının 56. Gününde bulundu.

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