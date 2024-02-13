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Müge Anlı CANLI İZLE! 13 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı Canlı İzleme linki araştırılırken Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak ediliyor. 13 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki ve Müge Anlı Canlı İzle konuları sık sık gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı CANLI İZLE! 13 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 13 Şubat Müge Anlı Canlı izleme linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 13 Şubat Müge Anlı canlı izleme linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 13 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Müge Anlı CANLI İZLE! 13 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Saç düzleştiricisi ve takı kutusuyla kayboldu.
  • 16 yaşındaki kız bulundu: Evden kaçtığı için pişman olduğunu söyleyen genç kız, arkadaşına gittiğini annesiyle tartıştığını söyledi. İzleyenlere evden kaçmayın diye seslendi.
  • 21 yaşındaki İhbal ve 35 gündür kayıp olan Emre bulundu. Alışverişe gideceğini söyleyip kaybolan İkbal bulunurken, annesinin gözyaşlarıyla aradığı 35 gündür kayıp olan Emre de kaybının 35. Gününde bulundu.
  • Alıkondu dediği 73 yaşındaki kardeşi ile yüzleşti.
  • Abla kardeş yayının ardından anlaşamadılar.
  • Yayının ardından Naciye Öztürk soluğu kardeşinin yanında aldı ama ne var ki Mehmet Münir Önel'in ablasına olan tepkisi sürüyordu. Naciye Hanım'a 'yalan söylüyorsun, niye gelmiyorsun' gibi cümleler kurarken eşi de konuşmaya dahil oldu ve ablasının istediği zaman gelebileceğini söyledi.
  • 46 yaşındaki Zeynep Büber ve iki evladına 28 gündür ulaşılamıyor. Zeynep Büber, iki çocuğuyla ortadan kayboldu. Amerika'dan gelen eşi ve babası Zeynep Hanım'ın mental sağlığının iyi olmadığını ve hayatından endişe ettiklerini anlattılar. Çocuklarıyla kaybolan kadının Umre'ye gitmek istediğini bu sebeple eşi ile tartıştığı ve sonradan evinden çıkıp kaybolduğu anlatıldı.
  • 2 yaşındayken kayboldu, kaçırıldığı düşünülüyor. Gamze Gündoğdu'dan 19 yıldır haber yok.
  • Ömer ve Yasemin çifti 2 yaşındayken kaybolan kızlarını aramak için stüdyodaydı. Ömer Gündoğdu kardeşinin eşinin yasak aşkı yüzünden çocuğunun kaçırıldığından şüphelenirken, yayına bağlanan Gülbane Hanım, 'bahsedilen kişiyle ilişkim yoktu beni tehdit ederdi, ondan şüpheleniyorum' dedi.
  • Gökhan Tombak cinayetinde şüpheler: 'Komşum, muhtarın korkusundan konuşamıyor'
  • Olayın yaşandığı gece silah sesini Serkan isimli kişinin duyduğu konuşulurken, Emrah bu konuyu bilmiyorum dedi. Gökhan Tombak'ın kardeşi ise, yaşanan olayları Emrah'ın bildiğini fakat muhtardan korktuğu için konuşamadığını söyledi.

Müge Anlı CANLI İZLE! 13 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Müge Anlı Atv Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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