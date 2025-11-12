Haberler

Muazzez Abacı kimdir, Muazzez Abacı kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

Muazzez Abacı kimdir, Muazzez Abacı kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?
Güncelleme:
Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan Muazzez Abacı, güçlü sesi ve kendine has yorumuyla yıllardır sahnelerin aranan ismi olmayı sürdürmektedir. Gerçek adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Klasik Türk müziğinin duygusal ve zarif yönünü sahnelere taşıyan Abacı, müzik kariyerine başladığı günden bu yana "diva" olarak anılmıştır.

Henüz çocuk yaşlarında müziğe ilgi duyan Abacı, ailesinin de desteğiyle bu alanda ilerlemiştir. Eğitim yıllarında sesinin gücüyle dikkat çeken sanatçı, 1966 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak profesyonel müzik yaşamına adım atmıştır. Bu başarı, onun için dönüm noktası olmuştur. Muazzez Abacı kimdir, Muazzez Abacı kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır. Doğduğu şehir olan Ankara'da büyüyen sanatçı, Ankaralı kimliğiyle de tanınmaktadır. Hayatının büyük kısmını İstanbul ve Ankara arasında geçiren Abacı, Türk müziğinin merkezinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur.

MÜZİK KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Abacı, 1970'li yılların başında sahneye çıkmaya başlamış, ilk plağını ise 1973 yılında "Bir Sen Kaldın İçimde" adlı şarkıyla yayımlamıştır. Bu dönemde gazino kültürünün oldukça güçlü olduğu Türkiye'de sahne alan sanatçı, kısa sürede ismini tüm ülkeye duyurmayı başarmıştır.

1980'li yıllarda müzikte altın dönemini yaşayan Abacı, "Vurgun", "Şakayık", "Rüzgar Gibi Geçtin", "Sensiz Saadet Neymiş" gibi unutulmaz eserlerle gönüllerde taht kurmuştur. Onun sesi, klasik Türk müziğini sadece belli bir kitleye değil, tüm Türkiye'ye sevdirmiştir.

DEVLET SANATÇISI UNVANI VE BAŞARILARI

Muazzez Abacı, sanatına olan bağlılığı, sahne disiplini ve müzik kültürüne yaptığı katkılarla 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür. Bu unvan, Türk müziğine gönül vermiş en önemli sanatçılara verilen özel bir onurdur.

Yıllar boyunca sadece şarkıcı kimliğiyle değil, aynı zamanda kültürel bir simge olarak da anılmıştır. Klasik Türk müziğini modern bir anlayışla yorumlayan Abacı, sahnede zarafeti, kıyafetleri ve etkileyici tavırlarıyla "Türk müziğinin divası" olarak tanımlanmıştır.

ÖZEL HAYATI: EVLİLİKLERİ VE ÇOCUĞU

Muazzez Abacı'nın özel hayatı da zaman zaman magazin dünyasında gündem olmuştur. Sanatçı birden fazla evlilik yapmıştır. İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile gerçekleştirmiş ve bu evlilikten bir kızı olmuştur. Kızı, bugün doktor olarak yaşamını sürdürmektedir.

Abacı'nın daha sonraki evlilikleri kısa sürmüş; bunlar arasında avukat Atilla Kurtbaş ve iş insanı Hasan Heybetli de yer almıştır. Ancak bu ilişkilerden çocuğu olmamıştır. Günümüzde Muazzez Abacı evli değildir ve uzun süredir sahne dışında sakin bir yaşam sürmektedir.

SAHNE TARZI VE SANAT ANLAYIŞI

Muazzez Abacı'nın sahne performansları, sadece sesiyle değil, tavrıyla da dikkat çekmiştir. Şatafatlı kıyafetleri, güçlü mimikleri ve duygusal yorumlarıyla izleyenleri her zaman büyülemiştir. Sahnede bir "hanımefendi" kimliği taşımış, sanatını her zaman büyük bir ciddiyetle icra etmiştir.

Abacı, şarkı seçimlerinde daima Türk sanat müziğinin klasik eserlerine yönelmiş, aynı zamanda modern düzenlemelerle genç kuşaklara da ulaşmayı başarmıştır. Bu yönüyle, geleneksel ile modern arasında köprü kuran nadir sanatçılardan biri olmuştur.

Osman DEMİR
