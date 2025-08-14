MSB kura çekimi ne zaman? 2025 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilecek 3.097 işçi alımında farklı meslek gruplarına kadro açıldı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucu ismi çıkan adaylar, sınav aşamasına geçmeye hak kazanacak. Sınav ve kura sonuçları, MSB tarafından ilan edilecek ve duyurular resmi kanallar üzerinden paylaşılacak. MSB ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. MSB kura çekimi ne zaman? 2025işçi alımı kura çekimi ne zaman?

MSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilecek 3.097 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00'da noter gözetiminde yapılacaktır. Kura, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı binasında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) gerçekleştirilecektir. Kura sonucu, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesinde esas alınacaktır.

MSB 3 BİN 97 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen 3.097 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekiminin sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Sonuçlar çevrim içi olarak erişime açılacak olup, adaylara ayrıca yazılı ya da bireysel bir tebligat yapılmayacaktır. Kura çekiminin ardından sonuçların aynı gün içerisinde ilan edilmesi beklenmektedir. Açıklanan bilgiler, resmi tebligat niteliğinde sayılacaktır. Kura sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adayların, ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları; eğitim durumu, mesleki deneyim, öncelik hakkı, sahip oldukları belgeler gibi kriterler doğrultusunda incelenecektir. Bu kapsamda, sınava girmeye hak kazanan tüm asil ve yedek adaylar, belge kontrolü için çağrılacaktır. Adayların kontrol işlemine gelirken, gerekli belgelerin hem asıllarını hem de fotokopilerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde ibraz edilmesi, sınav sürecine katılım açısından büyük önem taşımaktadır.

MSB 3097 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI 2025

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.