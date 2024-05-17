Miyop Nedir? Miyop Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Miyop, bir göz bozukluğudur ve miyop kişiler uzağı net göremezler. Bu durum, göz küresinin normalden daha uzun veya korneanın normalden daha kıvrık olması nedeniyle oluşur. Işık, retinanın önünde odaklanır ve bu da uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olur. Miyop olan kişiler genellikle yakın nesneleri net görebilirler ancak uzaktaki nesneleri net görmekte zorlanırlar. Miyop, gözlük, kontakt lens veya lazer cerrahisi gibi tedavilerle düzeltilebilir. İşte miyop belirtileri, nedenleri ve tedavisi ile ilgili detaylar…

MİYOP NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Miyop, uzağı net görememe sorunudur. Göz merceği odaklanamadığında uzaktaki nesneleri ve işaretleri görmede zorluk çeker, ancak yakın olan nesneleri açıkça görebilir. Genellikle okul çağlarında kendini belli eder ve yetişkinlik dönemine kadar artış gösterebilir. Miyop, gözün şekli, ışık ışınlarının yanlış bir şekilde bükülmesine (kırılmasına) neden olarak, görüntüleri retina yerine retinanın önüne odaklandığında oluşur. Miyopluğun (nearsightedness) kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, birkaç faktörün etkisi altında oluştuğu düşünülmektedir. Bu faktörler şunlardır:

Miyopluğun genetik bir bileşeni olduğu düşünülmektedir. Ebeveynlerinden biri veya her ikisi miyop ise, çocuklarında miyop gelişme riski daha yüksektir.

Uzun süreli bilgisayar kullanımı, kitap okuma veya diğer yakın mesafede çalışma gibi yakın görevlerin fazla yapılması, miyop gelişme riskini artırabilir. Gözlerin sürekli olarak yakın mesafelere odaklanması, gözlerin normal gelişimini etkileyebilir.

Çevresel faktörlerin miyop gelişiminde rol oynadığına dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin, çocukluğun erken dönemlerinde daha fazla zamanı kapalı ortamlarda geçirmek, doğal ışık eksikliği gibi faktörler miyop gelişimini etkileyebilir.

Göz küresinin şekli ve büyüklüğü, miyop gelişiminde önemli bir rol oynar. Normalden daha uzun bir göz veya normalden daha kıvrık bir kornea, ışığın retinanın önünde odaklanmasına neden olabilir, bu da miyopluğa yol açar.

MİYOP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyop, uzaktaki nesnelerin bulanık görüldüğü bir göz kusurudur. İşte miyop belirtileri:

Uzak mesafedeki nesneleri net görememe.

Uzak nesneleri net görebilmek için göz kapaklarını kısmak veya kısmen kapatmak.

Özellikle gece araç kullanırken görme zorluğu.

Miyopun neden olduğu baş ağrısı ve göz yorgunluğu.

MİYOP NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Miyop, gözlük, kontakt lens veya lazer cerrahisi gibi çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilir. İşte miyop tedavisi için kullanılan bazı yöntemler: