Miss Universe'de kriz! Yarışmacılar salonu terk etti

Aralarında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'ın da bulunduğu Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) büyük bir skandal yaşandı. Ev sahibi ülke Tayland'dan bir organizasyon yetkilisi, Meksika Güzeli Fatima Bosch'u onlarca yarışmacının önünde azarlayınca ortalık karıştı.

Miss Universe yarışmasında skandal çıktı. Tayland'da düzenlenen etkinlikte, organizasyonun yerel yöneticilerinden Nawat Itsaragrisil, Miss Meksika Fatima Bosch'a sert sözlerle çıkıştı. Bosch'un tanıtım paylaşımlarını yapmadığını söyleyen Itsaragrisil, genç kadını herkesin önünde azarladı.

Tartışma büyüyünce Miss Meksika salondan ayrıldı, bazı yarışmacılar da ona destek olmak için salonu terk etti. O anlar canlı yayınla internete yansıyınca görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Miss Universe Organizasyonu (MUO), Taylandlı yetkilinin tavrını "kötü niyetli ve aşağılayıcı" olarak niteleyip sert bir açıklama yaptı. MUO Başkanı Raul Rocha, "Bu davranış kadınlara güç veren bir platformun ruhuna aykırı. Miss Bosch'a yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz" dedi. Nawat Itsaragrisil daha sonra özür dilese de tepkiler dinmedi. Organizasyon, Taylandlı yöneticinin yarışmadaki görevlerinin sınırlandırılacağını ve gerekirse tamamen sonlandırılacağını açıkladı.

Miss Meksika Fatima Bosch ise basına yaptığı açıklamada, "Saygısızlığa uğradım ama korkmadım. Kadınların sesi olmak için buradayım" dedi. Olay sırasında bazı yarışmacıların "Bu kadın haklarına aykırı!" diyerek salonu terk ettiği görüldü.