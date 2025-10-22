Miss Germany 2026 adayları kimler? ve Miss Germany 2026 ne zaman gibi sorular, güzellik yarışmalarını yakından takip edenlerin son günlerde en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca güzellik değil; liderlik, ilham verme gücü ve toplumsal katkı kriterleriyle öne çıkan güçlü kadınlar yarışmaya damga vuruyor. Peki, Miss Germany 2026 adayları kimler? Miss Germany 2026 ne zaman? Detaylar haberimizde!

MISS GERMANY 2026 ADAYLARI KİMLER?

2026 sezonu için Miss Germany Organization (MGO) tarafından açıklanan resmi aday listesi, Almanya'nın dört bir yanından katılan vizyon sahibi ve etkileyici kadınları içeriyor. Yarışmaya bu yıl da yalnızca dış görünüşüyle değil; sosyal sorumluluk bilinci, liderlik özellikleri ve yaşam vizyonlarıyla dikkat çeken kadınlar dahil edildi.









Onaylanmış Miss Germany 2026 Adayları

İşte şimdiye kadar açıklanan bazı dikkat çekici isimler:

Anastasia Lamanov – Miss MGO Oberfranken

Antonia Richter – Miss MGO Sachsen-Anhalt

Valentina Dragone – Miss MGO Südbayern

Alina Bulka – Miss MGO Wetteraukreis

Angelina Zauner – Miss MGO Metropolregion München

Laura Altmann – Miss MGO Bayern

Juliane Rasheed – Miss MGO Baden-Württemberg

Shirin Cemen – Miss MGO Niederrhein

Aileen Sager – Miss MGO Süddeutschland

Jacqueline Lohmann – Miss MGO Metropolregion Nordwest

Shania Geisselbrecht – Miss MGO Nordwest-Bayern

Alexandra Schulz – Miss MGO Hamburg

Marie Möller – Miss MGO Landkreis Harz

Charleen Kloss – Miss MGO Niedersachsen

MISS GERMANY 2026 ADAYLARININ TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ!

Mrs. Kategorisinde Öne Çıkan Adaylar

Miss Germany yalnızca genç kadınlara değil, evli ve olgun bireylere de sahneyi açıyor. 2026'da "Mrs." kategorisinde öne çıkan isimler:

Helena Schubert – Mrs. MGO Berlin-Brandenburg

Olivia Bischoff – Mrs. MGO Baden-Württemberg

Eva Sabine Opara – Mrs. MGO Schleswig-Holstein

Vanessa Janin Kubsch – Mrs. MGO Berlin

Anna Nguyen – Mrs. MGO Rhein-Main

Natalie Nock – Mrs. MGO Süddeutschland

Nicole Louise Karpe – Mrs. MGO Landkreis Harz

Sophia Tijana Kade – Mrs. MGO Mecklenburg-Vorpommern

Başvuruların Devam Ettiği Bölgeler

Bazı bölgelerde hâlâ başvuru süreci devam ediyor. Bunlar:

MGO Berlin

MGO Franken

MGO Hessen

MGO Mecklenburg

MGO Westdeutschland

Not: Bu bölgelerden gelen başvurular değerlendirildikçe aday listesi güncellenmektedir. Güncel bilgiler için Miss Germany resmi sayfası takip edilebilir.

MISS GERMANY 2026 NE ZAMAN?

Yarışmanın 2026 ayağı için takvim henüz tüm detaylarıyla açıklanmasa da, Miss Germany Organization tarafından belirlenen ön elemeler, bölgesel seçimler ve kamp süreçleri şu şekilde ilerliyor:

Eylül – Aralık 2025: Bölgesel finalistlerin seçimi

Ocak 2026: Almanya genelinden finalistlerin belirlenmesi

Şubat 2026: Kampa giriş ve sosyal etki projeleri sunumları

Mart 2026: Final gecesi ve Miss Germany 2026'nın seçilmesi

Final organizasyonunun tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi Almanya'nın önde gelen kültürel merkezlerinden biri olan Europa-Park Rust'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Canlı yayınla tüm dünyaya ulaştırılacak olan final gecesi, sosyal medya üzerinden de milyonlara ulaşacak.