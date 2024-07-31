Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu?

Hatay'ın Erzin ilçesinde minibüs şoförü Şefik Vural ile yolcu H.T. arasında çıkan tartışma, güvenlik kamerasına yansıyan şok edici anlarla sonuçlandı. Olay, Vural'ın saat 16.00'da Erzin-Adana seferi için minibüsüne son anda binen H.T.'den ücretini istemesiyle başladı. H.T.'nin "al lan" şeklinde kaba bir yanıt vermesi üzerine, Vural bu hitaba tepki gösterdi. Ardından H.T., küfürlerle birlikte Vural'a saldırdı.

OLAY NE?

Saldırı esnasında H.T., Vural'ı 9 farklı yerinden ısırdı ve boğuşma sırasında Vural'ın kulağını ısırarak kopardı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, H.T. ayrıca minibüs şoförünün cebinden düşen parayı alıp cebine koydu. Meslektaşlarının müdahalesiyle Vural, saldırıdan kurtarıldı. Vural, tedavi için gittiği Adana'daki hastanede kulağının dikilmesi için sürenin geçtiği bilgisiyle karşılaştı ve on gün sonra yeniden ameliyat olacağı belirtildi.

OLAY SONRASI NE OLDU?

"Arkadaşlarım aşağı indirirken benim elimdeki para düştü, o parayı da alıp cebine koydu"

Minibüs şoförü Şefik Vural, kulağının bir kısmını koparan şahsın cebinden düşen parayı da aldığını belirterek, "Adana'ya saat 4'te seferim vardı. 5 dakika kala arabayı çalıştırdım, hareket etmeden önce bir kişi daha geldi. Kapıyı açtım ve Adana'ya gideceğini söyleyerek bindi. Ücreti sorduğumda 'al lan' diyerek parayı verdi. Ben de 'hayırdır' deyince küfür etti. Boş bulunduğum anda çok süratli şekilde yumruk attı. Ondan sonra üstüme çullandı. Vücudumun 8-9 yerinden ısırdı ve yumrukladı. Kulağımı ısırarak kopardı. En sonunda arkadaşlarım geldi. Arkadaşlarım aşağı indirirken benim elimdeki para düştü, o parayı da alıp cebine koydu. Kameralarda kayıtlı, sonuna kadar davacıyım" dedi.

Erzin Minibüs Kooperatif Başkanı Caner Erçökük, meslektaşına yapılan saldırıyı kınayarak, "Olayı yatıştırmaya çalışsak da Şefik Vural isimli şoför arkadaşımızın kulağı kopuyor. Isırarak kulağını koparıyor, şoförün kafasını direksiyona vuruyor. Hastanede kulağı dikemediler, Adana'ya gitti orada da zaman geçtiği için kulağı dikemediler. 10 gün sonra kulağından ameliyat olacak. Arkadaşımız bu talihsiz olayı yaşadı" dedi.