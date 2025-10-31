Mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilecek mi?

Söz konusu düzenleme, mühendis ve mimarların uluslararası alanda daha aktif rol üstlenmesini ve mesleki hareketliliğin artırılmasını hedefliyor. Ancak teklifin henüz yasalaşma süreci tamamlanmadığı için, mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesi konusunda nihai karar TBMM'de yapılacak görüşmelerin sonucuna bağlı olacak.

MİMAR VE MÜHENDİSLERE YEŞİL PASAPORT VERİLECEK Mİ?

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odalara üye olup en az 15 yıl mesleki kıdeme sahip mühendis ve mimarlara hususi (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklif, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeriyor. Bu düzenleme kabul edilirse, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına kayıtlı mühendis ve mimarlar, kıdem şartını sağladıklarında vize muafiyeti avantajı sağlayan yeşil pasaporttan yararlanabilecek.

ULUSLARARASI REKABET VE TEMSİL GÜCÜ VURGUSU

Kanun teklifinin gerekçesinde, mühendis ve mimarların Türkiye'nin ekonomik, teknolojik ve endüstriyel kalkınmasındaki öncü rolüne dikkat çekildi. Savunma sanayii, enerji, otomotiv, inşaat, uzay teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi kritik sektörlerde çalışan mühendislerin ülkenin gelişim sürecine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

"YEŞİL PASAPORT, ULUSLARARASI REKABET İÇİN GEREKLİ"

Demir, teklifin gerekçesinde, mühendis ve mimarların uluslararası fuarlar, sempozyumlar ve konferanslarda Türkiye'yi temsil ettiklerini belirterek, yeşil pasaport hakkının olmamasının yurt dışı seyahatlerde ciddi engeller yarattığını ifade etti. Yeşil pasaportun, bu meslek gruplarının küresel iş birliklerine katılımını kolaylaştıracağı, mesleki saygınlıklarını artıracağı ve bilgi paylaşımını teşvik edeceği vurgulandı.