Milyonların sevgilisiydi: İnternet fenomeni kel kartal 14 yaşında öldü

İnternetin Sıra Dışı Yıldızı Kel Kartal Jackie, "Uzun Süren Hastalığının" Ardından 14 Yaşında Hayatını Kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'inde yuvasıyla dünya çapında milyonlarca doğaseverin gönlünde taht kuran sevimli kel kartal Jackie, uzun süren bir hastalığın ardından 14 yaşında hayatını kaybetti.

Efsanevi kuş, Kaliforniya'daki Big Bear Gölü yakınlarında halsiz ve uçamaz halde bulunduktan sonra üç haftadan uzun bir süre yoğun tıbbi bakım altında tutuldu. Ojai Yırtıcı Kuş Merkezi, Jackie'nin hayatını kurtarmak için verilen kesintisiz mücadeleye rağmen Pazartesi gününün ilk saatlerinde durumunun ağırlaşarak öldüğünü duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, "Yoğun tedaviye, veteriner ekibimizin ve danışman uzmanlarımızın ortak çabalarına rağmen son birkaç gündür durumu kötüleşmeye devam etti. Yoğun bakım ünitemizde oksijen tedavisi, destekleyici bakım ve 24 saat kesintisiz gözetim alırken durumu ciddiyetini koruyordu" ifadelerine yer verildi.

Jackie, üç haftadan uzun bir süre önce Big Bear Gölü'nün kuzey kıyısında iki genç kartalla yaşadığı kavga sırasında yerde çırpınırken fark edilerek kurtarılmıştı. Normalde son derece güçlü olan kuşun bitkin görünmesi ve diğer kartalları püskürtmekte zorlanması üzerine San Dimas Yırtıcı Kuş Kurtarma Ekibi olaya müdahale etmişti.

Daha sonra Ojai Yırtıcı Kuş Merkezi'ne sevk edilen Jackie'nin yapılan kontrollerinde şiddetli anemi (kansızlık) ve böbreklerini etkileyen bir iltihaplanma yaşadığı tespit edildi.

Jackie'ye hatta, Bakersfield'daki CALM Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Spirit adlı dişi bir kel kartaldan, hayat kurtarma potansiyeli taşıyan bir kan nakli de yapıldı.

Ancak uzmanlar aneminin arkasındaki nedeni belirlemeye çalışırken durumu kritik kalmaya devam etti. Hafta sonu sağlığı daha da bozulan kartalın durumunu veterinerler Pazar günü "düzensiz" ve "son derece ciddi" olarak tanımladı.

Yapılan testler, kanındaki alyuvar oranını gösteren hematokrit seviyesinin tehlikeli derecede düşük seviyelere gerilediğini ortaya koydu.

Yırtıcı Kuş Merkezi, Jackie'nin bakımıyla ilgili her kararın tıbbi kanıtlara ve onun refahına dayandırılarak alındığını vurguladı:

"Ojai Yırtıcı Kuş Merkezi'nde geçirdiği süre boyunca her karar; mevcut tıbbi kanıtlar, onun refahı ve onun için en iyisini yapma sorumluluğumuz doğrultusunda alındı."

Merkez, vefat haberini duyurduktan sonra şunları ekledi: "Bu haberin, dünya çapında onun yolculuğunu takip eden, bizimle birlikte umut eden, onun için dua eden ve ona bakan ekibi destekleyen yüz binlerce insan tarafından derinden hissedileceğini biliyoruz. Ekibimizin yıkılmış durumda. Onun bakımıyla ilgilenmek olağanüstü bir ayrıcalıktı."

Jackie'nin naaşı Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'na teslim edildi.

Jackie'yi bir internet fenomenine dönüştüren o meşhur yuva kameralarını işleten Friends of Big Bear Valley (Big Bear Vadisi Dostları) topluluğu da duygusal bir taziye mesajı paylaştı:

"Ojai Yırtıcı Kuş Merkezi'nden gelen son güncellemeyi sizlere aktarırken derin bir üzüntü ve ağır bir yürek taşıyoruz. Lütfen kendinize, başkalarına, ekiplerimize ve Ojai Yırtıcı Kuş Merkezi'ndekilere karşı nazik olun. Özgürce süzül Jackie..."

Bir Doğa İkonunun Doğuşu

Jackie, 2015 yılında Big Bear Gölü'nün yükseklerindeki kel kartal yuvasına yerleştirilen kameralar sayesinde küresel bir doğa yıldızına dönüştü.

Milyonlarca izleyici, onun acımasız kar fırtınalarına göğüs germesini, kuluçkaya yatmasını ve uzun süreli eşi Shadow ile birlikte yavrularını büyütmesini canlı yayında izledi.

2018 yılında bağ kuran çift, izleyicilerin canlı yayın üzerinden onların zaferlerini ve yaşadıkları acıları takip etmesiyle hayranların en sevdiği ikili haline geldi.

Yıllar içinde bozuk çıkan yumurtalarla, karga saldırılarıyla, şiddetli hava koşullarıyla ve bazı yavrularının ölümüyle yüzleştiler; ancak her defasında o meşhur yuvalarına geri döndüler.

Jackie yaşamı boyunca Spirit, Sunny ve Gizmo da dahil olmak üzere birden fazla kartal yavrusunu başarıyla büyüttü.

Bu yılın başlarında Shadow ile birlikte, Haziran ayı sonlarında uçmaya başlayan Sandy ve Luna'yı büyüttüler. Genç kartallar 23 Temmuz'dan bu yana kameralarda görülmedi ve kendi yaşamlarını kurmak için Big Bear bölgesinden ayrılmış olabilecekleri düşünülüyor.

Shadow da son zamanlarda sadece ara sıra görüntülendi; ancak Friends of Big Bear Valley, yılın bu zamanında bu durumun normal olduğunu açıkladı. Shadow'un en son geçen Perşembe günü yakınlardaki bir ağaçta tünemiş halde görüldüğü bildirildi.

Jackie'nin kendi olağanüstü hikayesi ise bir internet ünlüsü olmasından çok önce başlamıştı.

2011 veya 2012 civarında yumurtadan çıktığı tahmin edilen Jackie'nin, Big Bear Vadisi'nde doğduğu belgelenen ilk kel kartal olduğu düşünülüyordu.

İlkin, Orman Hizmetleri'nin kartal sayımlarında yer alan kıdemli bir gönüllünün adından esinlenerek "Jack" adı verildi; ancak uzmanlar dişi olduğunu keşfedince adı "Jackie" olarak değiştirildi.

Daha sonra, doğduğu yuvaya geri dönerek yaban hayatı gözlemcilerini şaşkına çevirdi; bu durum kartallar arasında oldukça nadir görülen bir davranıştı.

Jackie zamanla dünyanın en tanınan kel kartallarından biri haline geldi ve Friends of Big Bear Valley topluluğu sosyal medyada bir milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Hatta Jackie ve Shadow, 2023 yılındaki bir bölümde karakterlerin Big Bear kartal kamerasından canlı yayın izlediği sahnede, CBS'in hit dizisi NCIS'te bile sürpriz bir şekilde yer almıştı.