Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

2 Şubat'ta sona erecek sömestr tatili pazartesi günü itibariyle etkisini arttıracak yoğun kar yağışı nedeniyle uzayabilir. Meteoroloji uzmanları pazartesi çok sayıda ilde yoğun kar yağışı beklendiğine dikkat çekerek; birçok şehirde yağış nedeniyle okulların tatil edilebileceğini söyledi.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Van, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van için kar yağışı uyarısı yaptı.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, kar yağışı uyarısı yapılan şehirlerde olası bir tatil için çalışmalara başladı.
  • Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verilebileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda il için kar yağışı uyarısında bulundu.

SÖMESTR TATİLİ UZAYABİLİR

16 Ocak tarihinde tatile çıkan milyonlarca öğrencinin 2 Şubat itibarıyla okullara geri dönmesi beklenirken yapılan yağış uyarılarının ardından tatil planlamalarında da değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yağış uyarısı yapılan şehirlerde olası bir tatil için çalışmalara başlarken öğrenciler de pazartesi tatil olması beklenen şehirleri merak ediyor.

İŞTE KAR UYARISI YAPILAN KENTLER

MGM'nin internet sitesinde yayınladığı rapora göre pazartesi kar yağışı beklenen iller Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Van, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van.

OKULLAR İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE DE TATİL EDİLEBİLİR

Uzmanlar, söz konusu hava hareketinin İstanbul'da da kar yağışına neden olabileceğini belirtirken, pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verilebileceği belirtildi. Meteoroloji kaynakları, salı günü itibarıyla Marmara ve çevre bölgelerde ise güneşli havanın hakim olacağını belirtti.

