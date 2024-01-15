MHP Kars belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kars adayı açıklandı mı, kim oldu?

Kars Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Kars'ta merak edilmekte olan konular arasında bulunmakta. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu. Peki, MHP Kars Belediye Başkan adayı kimdir? MHP Kars adayı belli oldu mu, kim oldu?

MHP KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi; Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'de böylece toplam 165 aday açıklanmış oldu. Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, DEM Parti ile çekişmeli oldukları Kars'ta ise Ötügen Senger MHP'nin adayı oldu.

TOPLAM 165 ADAY AÇIKLANDI

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için tüm partilerin adayları bir bir belli oluyor. MHP'de adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan adayı daha açıklandı. Böylece parti toplam 165 adayını açıklamış oldu.