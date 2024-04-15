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MHP Başkanlık Divanı belli oldu! Peki MHP Başkanlık Divanı'nda kimler yer aldı?

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Mhp Başkanlık Divanı! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya gelen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi. Peki, MHP Başkanlık Divanı'nda kimler yer aldı? İşte detaylar...

MHP BAŞKANLIK DİVANI'NDA KİMLER YER ALDI?

Mhp'nin geçen ay yapılan olağan genel kurulunda yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleriyle ilk toplantı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

Buna göre belirlenen yeni Başkanlık Divanı'ndaki isimler ise şöyle:

  • Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın,
  • Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,
  • Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı,
  • Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu,
  • Medya İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir,
  • Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya,
  • Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal,
  • Araştırma - Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter,
  • Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz,
  • Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul,
  • Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım,
  • Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu,
  • Genel Sekreter İsmet Büyükataman,
  • Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı,
  • Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu

MHP Başkanlık Divanı belli oldu! Peki MHP Başkanlık Divanı'nda kimler yer aldı?

BAŞKANLIK DİVANI'NDA KİMLER DEĞİŞTİ?

Yapılan toplantının ardından Başkanlık Divanı'nda 3 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter yardımcısı değiştirildi. Buna göre, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık'ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç'ın yerine Zuhal Topçu getirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'ın yerine ise Vahit Kayrıcı getirildi.

Başkanlık Divanı'nın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni Başkanlık Divanı üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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