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Metrolar kapatıldı mı? Metro İstanbul'dan açıklama!

Metrolar kapatıldı mı? Metro İstanbul'dan açıklama!
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23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri "Metrolar kapatıldı mı?" oldu. Sarsıntı sonrası toplu ulaşım hatlarının güvenliği konusunda endişeler oluştu. Bu kapsamda Metro İstanbul'dan resmi bir açıklama geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası "Metrolar kapatıldı mı?" sorusu, Google aramalarında en çok sorgulananlar arasında yer aldı. Depremin ardından özellikle metro, tramvay ve füniküler hatlarının durumu merak konusu oldu. Peki, Metrolar kapatıldı mı? Metro İstanbul'dan açıklama!

METROLAR KAPATILDI MI?

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar ya da çöküntü bilgisi gelmezken; Metro İstanbul, ulaşım hatlarının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarda gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Metrolar kapatıldı mı? Metro İstanbul'dan açıklama!

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır" bilgisi verildi.

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