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Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm

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Yurdumuzun batısında sağanak ve fırtına etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde, vatandaşların, fırtınanın doğuracağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bugün 3 büyük şehirde sağanak beklenirken, Meteoroloji 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz bölgesinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Gümüşhane çevreleri, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm

HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm

FIRTINA UYARISI

Rüzgar genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm

17 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji'nin hava tahmini risk haritasında 17 ilimiz için uyarıda bulunuldu. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya için "sarı", Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli için "turuncu" alarm verildi.

VALİ GÜL'DEN "DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

İstanbul Valisi Davut Gül, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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