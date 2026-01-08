Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne 'sarı' kodlu uyarı

Yeni yılın ilk günlerinde lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren yerini daha sert ve değişken hava koşullarına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sıcaklık dalgalanmaları ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle Türkiye genelinde 63 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da ise gece yarısından itibaren bazı ilçelerde kar yağışı görülme ihtimali bulunuyor.

63 İLDE SARI KODLU UYARI: SAĞANAK, FIRTINA VE ÇIĞ RİSKİ

Meteoroloji'nin 8 Ocak Perşembe gününe ilişkin değerlendirmesine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Anadolu, Toroslar ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar,

Ağrı, Ankara,

Antalya,

Artvin,

Aydın,

Balıkesir,

Bilecik,

Bingöl,

Bitlis,

Bolu,

Burdur,

Bursa,

Çanakkale,

Denizli,

Diyarbakır,

Edirne,

Erzincan,

Erzurum,

Giresun,

Gümüşhane,

Hakkari,

Isparta,

İstanbul,

İzmir,

Kars,

Kastamonu,

Kayseri,

Kırklareli,

Kırşehir,

Kocaeli,

Konya,

Kütahya,

Manisa,

Muğla,

Muş,

Nevşehir,

Niğde,

Ordu,

Rize,

Sakarya,

Samsun,

Siirt,

Sinop,

Sivas,

Tekirdağ,

Trabzon,

Tunceli,

Uşak,

Van,

Yozgat,

Zonguldak,

Aksaray,

Bayburt,

Karaman,

Kırıkkale,

Batman,

Şırnak,

Bartın,

Ardahan,

Iğdır,

Yalova,

Düzce.

İSTANBUL'DA GECE KAR İHTİMALİ

Hava sıcaklıklarının gün içinde düşüp yeniden yükselmesi nedeniyle özellikle batı bölgelerinde ani değişimler bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde şiddetli rüzgâr ve yağış uyarısı yaptı. Kentte gece yarısından itibaren bazı ilçelerde sulu kar ve kar yağışı görülebileceği değerlendiriliyor.

RÜZGAR 90 KM/S HIZA ULAŞABİLİR

Uyarıların bir diğer önemli başlığı ise rüzgâr. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârın hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise 80-90 km/saat aralığına çıkabileceği kaydedildi. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji ayrıca, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT: SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, pazar gününden itibaren ülkenin büyük bölümü soğuk havanın etkisine girecek. Pazar akşamından başlayarak pazartesi ve salı günleri Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da ise pazar günü sulu kar, pazartesi günü ise kar yağışı ihtimali bulunuyor.