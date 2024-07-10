Meteoroloj, Ankara ve çevresindeki iller için yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlar, Ankara'da ve çevre illerde yağış olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Ankara'yı uyardı! Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara ve çevresindeki iller için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

ANKARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.