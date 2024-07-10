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Meteoroloji Ankara'yı uyardı! Ankara'da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve çevresindeki iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yarın Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara hava durumu ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Meteoroloj, Ankara ve çevresindeki iller için yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlar, Ankara'da ve çevre illerde yağış olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Ankara'yı uyardı! Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara ve çevresindeki iller için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusuyla Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji Ankara'yı uyardı! Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırıkkale Kastamonu Çankırı Ankara Çorum Bolu Doğa Gündem Yaşam Haberler

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