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META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi?

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Meta, Narin'in amcasının silinen mesajlarının Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği konusunda bir karar verdi. Bu karar, cinayetin çözülmesini kolaylaştırabilir. Peki, Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra köyüne 2 km uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Narin'in amcası ve muhtar Salim Güran'ın Whatsapp mesajlarının silindiği ortaya çıkmıştı. META'dan yapılan açıklamada, Salim Güran'ın Whatsapp'ta silinen konuşmalarının Türkiye'ye gönderileceği ifade edildi.

NARİN'İN AMCASININ SİLİNEN MESAJALRI TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK Mİ?

META kabul etti, WhatsApp Narin'in amcası Salim Güran'ın silinen mesajlarını Türkiye'ye gönderecek.

META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi?

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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