Sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci ve televizyoncu olan Mesut Yar'ın Sözcü Tv'den ayrılıp, ayrılmadığı en çok merak edilenler arasında. Peki, Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne?

Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne?

Sabah kuşağının sevilen ismi Mesut Yar'ı TV ekranlarında göremeyen izleyiciler, Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Sorusunu araştırmakta. Sabah kuşağının sevilen isminin başka bir kanala geçip geçmediği araştırılıyor. Peki, Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne?

MESUT YAR SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI?

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Sözcü Tv'de yayınlanan Sabahın Sözcüsü programından ayrılarak CHP'den Datça Belediye Başkanı aday adaylığına başvurdu. Bu nedenle Gazeteci ve sunucu Mesut Yar artık Sözcü Tv'de yayınlanan Sabahın Sözcüsü programında yer almayacak.

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar, İstanbul Üniversitesi'nin Protohistorya ve Ön Asya arkeolojisi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede müzecilik konusunda ihtisas yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de By Night başlığıyla bir talk show hazırlayan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine5 ve atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve spikerlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, atv Avrupa ve TürkÇ TV gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.