Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir?

Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi mi merak ediliyor. Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi kim, evleniyor mu? Detaylar haberimizdedir…

MERVE DİZDAR EVLENDİ Mİ?

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile dün nikah masasına oturdu. Çiftin Kadıköy'deki nikahına aileleri ve ünlü isimler katıldı.

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, dün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ronabar ve Serkan Tınmaz, nikaha katılarak arkadaşlarına destek oldu. Nikahta beyaz sade uzun bir gelinlik giyen Dizdar, saçlarına da örgü yaptırdı. Heyecanı yüzüne yansıyan Dizdar, nikah esnasında soyadını karıştırınca herkesi güldürdü. Ünlü çift daha sonra yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti.

Merve Dizdar ile Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya ise sevgilisi Mert Demir'in Almanya konserine gittiği için nikaha katılamadı.