Üye Girişi
Haberler

Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Merve Dizdar evlendi mi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir sorularına yanıt aranıyor. Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile evlendi mi merak ediliyor. Merve Dizdar'ın eşi kimdir?

Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi mi merak ediliyor. Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi kim, evleniyor mu? Detaylar haberimizdedir…

MERVE DİZDAR EVLENDİ Mİ?

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile dün nikah masasına oturdu. Çiftin Kadıköy'deki nikahına aileleri ve ünlü isimler katıldı.

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, dün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ronabar ve Serkan Tınmaz, nikaha katılarak arkadaşlarına destek oldu. Nikahta beyaz sade uzun bir gelinlik giyen Dizdar, saçlarına da örgü yaptırdı. Heyecanı yüzüne yansıyan Dizdar, nikah esnasında soyadını karıştırınca herkesi güldürdü. Ünlü çift daha sonra yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti.

Merve Dizdar ile Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya ise sevgilisi Mert Demir'in Almanya konserine gittiği için nikaha katılamadı.

Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir?

Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir?

Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir?

Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Merve Dizdar Star Tv Ömer Star Ünlüler Gündem Magazin Haberler

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Bakmadan Geçme

GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title