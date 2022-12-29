Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ayrıldı mı? GÜNDEM! Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ayrıldı mı merak edildi. Magazin gündeminde iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı konusu merak ediliyor. Peki, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ayrıldı mı? Magazin gündeminde iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı mı konusu merak ediliyor. Peki, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ayrıldı mı, neden ayrıldı?

AFRA SARAÇOĞLU İLE MERT YAZICIOĞLU AYRILDI MI?

Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun bir hafta önce yaşadıkları bir tartışma sonucu ayrıldıkları ve Yazıcıoğlu'nun Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk ettiği iddia edildi. Ancak konu hakkında Afra Saraçoğlu'ndan veya Mert Yazıcıoğlu'ndan bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncu Afra Saraçoğlu, yeni yaşını partneri Mert Ramazan Demir ve erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile kutladı. Saraçoğlu, pastasındaki mumu üflerken kız arkadaşının elini tuttuğunu gören Yazıcıoğlu'nun mimikleri ve sevgilisini alkışlamaması dikkatlerden kaçmadı.

SEVGİLİSİNİN MİMİKLERİ DEĞİŞTİ

Gecenin sonunda pastasındaki mumu üfleyen Afra Saraçoğlu, bir eliyle yanındaki kız arkadaşının elini tutarken diğeriyle de partneri Mert Ramazan Demir'in elini tutmaya çalıştı. O anlar da sevgilisinin yanında olan Mert Yazıcıoğlu'nun mimikleri ve Saraçoğlu'nu alkışlamaması dikkatlerden kaçmadı.

İkilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken bir kullanıcı "Afra farkında olmadan dizideki rol arkadaşının elini tutacak gibi olmuş... Ayrılık yakın" yorumunu yaptı.