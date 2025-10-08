Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Son günlerde gözaltına alınma iddialarıyla magazin gündeminde sıkça adı geçen Mert Yazıcıoğlu, sosyal medyada ve haberlerde geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncuyla ilgili pek çok kişi "Mert Yazıcıoğlu kimdir?", "Kaç yaşında ve nerelidir?" gibi soruların yanıtını arıyor. Kariyeri, özel hayatı ve yaşanan gelişmelerle dikkat çeken Yazıcıoğlu'nun hayat hikayesi ve oyunculuk serüveni merak konusu oldu. Mert Yazıcıoğlu hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu, Türk dizi ve sinema dünyasının genç ve yetenekli oyuncularından biridir. 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başlamış, ancak kariyer yönünü oyunculuğa çevirerek bu alanda kendini geliştirmiştir. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk olarak 2011 yapımı Dedemin İnsanları adlı filmle sinema dünyasına adım atmıştır.

Ekranlardaki asıl çıkışını ise Karagül dizisinde canlandırdığı "Baran Şamverdi" karakteriyle yapmıştır. Bu projeyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmış ve sevilmiştir. Mert Yazıcıoğlu, bugüne dek birçok başarılı dizi ve filmde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerlemiştir. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Cüneyd'i canlandırmaktadır.

MERT YAZICIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Genç yaşına rağmen uzun süredir ekranlarda yer almakta ve oldukça deneyimli bir oyuncu olarak dikkat çekmektedir.

MERT YAZICIOĞLU NERELİ?

Mert Yazıcıoğlu, İstanbul'da doğup büyümüştür. Aslen İstanbulludur. Eğitimini ve oyunculuk kariyerini de İstanbul merkezli sürdürmüştür.

MERT YAZICIOĞL'NUN KARİYERİ

Mert Yazıcıoğlu'nun kariyeri, oyunculuk eğitimi almasının ardından 2011 yılında Dedemin İnsanları filmiyle başlamıştır. Ardından 2012-2013 yıllarında Kayıp Şehir dizisinde rol almış, asıl çıkışını ise 2013-2016 yılları arasında NOW TV'de (eski adıyla FOX) yayınlanan Karagül dizisinde canlandırdığı "Baran Şamverdi" karakteriyle yakalamıştır.

Devamında Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bir Litre Gözyaşı, Aşk 101, Bir Annenin Günahı, Darmaduman ve Kızıl Goncalar gibi dikkat çeken projelerde yer almıştır. Dijital platformlarda yayınlanan Aşk 101 dizisindeki "Sinan" karakteriyle özellikle genç izleyiciler arasında popülerliğini artırmıştır.

Ayrıca 2018 yapımı İyi Oyun filminde başrol olarak yer almış ve "Cenk" karakterini canlandırmıştır. Oynadığı projelerdeki başarılı performanslarıyla kariyerinde sağlam bir yer edinmiştir.

MERT YAZICIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İddialara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Mert Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 ünlü isim hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında bazı isimlerin gözaltına alındığı, bazılarına ise ifade ve kan örneği verme çağrısı yapıldığı öne sürüldü.

Ancak Mert Yazıcıoğlu'nun gözaltına alınıp alınmadığına veya ifadesinin alınıp alınmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Bu nedenle gelişmeler kamuoyu tarafından dikkatle izlenmekte ve net bilgiler için resmi mercilerin açıklamaları beklenmektedir.

NARKOTİK OPERASYONUNDA ADI GEÇEN ÜNLÜLER

İrem DERİCİ

Kubilay AKA

Kaan YILDIRIM

Hadise AÇIKGÖZ

Berrak TÜZÜNATAÇ

Duygu Özaslan MUTAF

Demet Evgar BABATAŞ

Zeynep Meriç ARAL KESKİN

Özge ÖZPİRİNÇCİ

Feyza ALTUN

Ziynet SALİ

Birce AKALAY

Metin AKDÜLGER

Ceren MORAY ORCAN

Dilan POLAT

Engin POLAT

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ifadeler ve kan örneklerine ilişkin detaylar netleşecek. Kamuoyu gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.