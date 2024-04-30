Mert Yazıcıoğlu, son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından biri olarak sık sık medyada yer alıyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans ve yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oynadığı roller ve katıldığı programlarla geniş bir kitleye hitap ediyor. Mert Yazıcıoğlu'nun kariyerinde yer alan projeler ve biyografisi merak ediliyor. Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydolmuştur. Oyunculuk kariyerine ise oldukça ilginç bir hikaye ile başlamıştır. Mert Yazıcıoğlu, oyunculuk kariyerine bir arkadaşının oyuncu olduğu dizi setinde ziyaret ettiği sırada ilk adımını atmıştır. Daha sonra oyunculuk eğitimi alarak Dedemin İnsanları adlı filmle profesyonel kariyerine başlamıştır. Mert Yazıcıoğlu, Boğa burcudur ve 1.77 metre boyunda ile 69 kilogram ağırlığındadır. Ayrıca uzun süredir oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile ilişki içindedir.

Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı işler arasında sinema, televizyon ve internet platformlarındaki yapımlar bulunmaktadır. İşte, Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı bazı yapımlar:

Sinema:

Dedemin İnsanları

İyi Oyun

Televizyon:

Kayıp Şehir

Karagül - Baran Şamverdi

Umuda Kelepçe Vurulmaz

Mehmed: Bir Cihan Fatihi

Bir Litre Gözyaşı

Bir Annenin Günahı

İnternet: