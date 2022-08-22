Oyuncu Mert Yazıcıoğlu birçok dizi ve filmlerde rol almıştır. Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu hayranlar tarafından merak ediliyor. Son olarak dijital platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde, Sinan karakterini canlandırdı. Peki, Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

Mert Yazıcıoğlu 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimineİstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümünde devam ediyor. Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Mert Yazıcıoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydoldu.

Kariyeri

Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmaya yönelik ilk adımı attı. İlk olarak Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanıştı. Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle oyunculuğa başladı. 2013 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolü Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin olduğu Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide ise "Korkut" karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan İyi Oyun adlı Sinema filminde "Cenk" karakterini canlandırdı. 2018 Ekim ayından itibaren Kanal D'de yayımlanmış olan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide "Mahir Yetkin" karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde "Sinan" rolünü oynadı.

Filmografi

Sinema

2011 Dedemin İnsanları

2018 İyi Oyun Cenk

Televizyon

2012-2013 Kayıp Şehir Furkan

2013–2016 Karagül Baran Şamverdi

2016–2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz Fırat

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Korkut

2018–2019 Bir Litre Gözyaşı Mahir Yetkin

2020 Bir Annenin Günahı Yusuf

2022 İbrahim Selim ile Bu Gece Kendisi

Yakında Gelecek Uzun Sürer Kerem

İnternet

2020 Ölüm Zamanı Ferhat

2020-2021 Aşk 101 Sinan