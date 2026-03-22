Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü Haber Videosunu İzle
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü
Mersin-Antalya kara yolunda meydana gelen heyelan saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde otomobilin dağdan yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı anlar yer aldı. Sürücünün yaralandığı kazada araçta ciddi maddi hasar oluştu.

  • Mersin-Antalya Karayolunun Aydıncık ilçesinde heyelan nedeniyle seyir halindeki bir otomobil toprak ve kaya parçalarının altında kaldı.
  • Heyelanda sürücü hafif şekilde yaralandı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.
  • Heyelan nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Mersin- Antalya Karayolunun Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan, toprak altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın bir anda dağdan yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı anlar yer aldı.

HEYELAN OTOMOBİLİ YUTTU

Edinilen bilgilere göre, Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, seyir halindeki otomobile isabet etti.

Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü Okan K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Heyelan nedeniyle çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

HEYELAN ANI KAMERADA

Öte yandan heyelan anı, olay sırasında toprak ve kaya parçalarının altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı, bu sırada

hava yastıklarının açıldığı ve ön camının kırıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
alperenlive:

Allah korumuş, geçmiş olsun..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

