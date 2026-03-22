Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü
Mersin-Antalya kara yolunda meydana gelen heyelan saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde otomobilin dağdan yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı anlar yer aldı. Sürücünün yaralandığı kazada araçta ciddi maddi hasar oluştu.
Mersin- Antalya Karayolunun Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan, toprak altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın bir anda dağdan yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı anlar yer aldı.
HEYELAN OTOMOBİLİ YUTTU
Edinilen bilgilere göre, Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkiinde yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, seyir halindeki otomobile isabet etti.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü Okan K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Heyelan nedeniyle çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı.
HEYELAN ANI KAMERADA
Öte yandan heyelan anı, olay sırasında toprak ve kaya parçalarının altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bir anda yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı, bu sırada
hava yastıklarının açıldığı ve ön camının kırıldığı görüldü.