Mehmet Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Yılmaz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.