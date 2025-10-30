Haberler

Mehmet Şimşek ve Ali Babacan ne konuştu?
Güncelleme:
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştuğu merak konusu oldu. İki önemli isim arasında gerçekleşen gizemli görüşme, politika çevrelerinde geniş yankı buldu. Konuşmanın içeriği hakkında henüz bir bilgi verilmezken, görüşmenin detayları merakla bekleniyor. Peki, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan ne konuştu? İşte detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, sadece ulusal coşku ve resmi törenlerle değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin tanınmış iki isminin dikkat çeken buluşmasıyla da gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen resepsiyonda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uzun yıllar birlikte çalıştıkları ekonomi kadrosunun ardından ilk kez bir araya geldi. Peki, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan ne konuştu? Detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Bu önemli gün, yalnızca devlet protokolü açısından değil, Türkiye ekonomisinin tanınmış iki isminin buluşması açısından da dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uzun yıllar birlikte çalıştıkları ekonomi kadrosunun ardından ilk kez resepsiyonda bir araya geldi. Peki, bu buluşmada hangi konular gündeme geldi ve ne mesajlar verildi?

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE BULUŞMA

29 Ekim resepsiyonuna katılım oldukça yoğundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve farklı siyasi partilerin liderleri bu özel günde bir araya geldi. Özellikle DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrıldıktan sonra Külliye'de ilk kez resmi davette yer aldı.

Bu yoğun katılım, şüphesiz siyasi ve ekonomik kulislerde merak uyandırdı. Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Babacan ile şu an Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'in yan yana gelmesi, ekonomi gündemi açısından dikkat çeken bir ayrıntı olarak kayıtlara geçti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARI - ALİ BABACAN AK PARTİ'YE GERİ Mİ DÖNECEK?

Son dönemde Ali Babacan hakkında en çok konuşulan konulardan biri, yeniden AK Parti'ye katılabileceği yönündeki iddialar oldu. Babacan, bu söylentileri doğrulamak yerine, ülkeyi yönetmeye talip olduklarını ifade ederek hem AK Parti hem de CHP'ye eğitim politikaları üzerine televizyon programlarında tartışmaya davet etti.

Bu çerçevede, Babacan'ın Külliye'deki varlığı sadece bir protokol ziyareti değil, siyasi dengeleri ve ekonomik stratejileri tartışmaya açık bir mesaj olarak da yorumlandı.

SOHBETİN İÇERİĞİ

Gazeteci Muhammed Vefa'nın aktardığı bilgilere göre, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın sohbetinin ana gündem maddeleri enflasyon hedefleri ve işçi maliyetleri oldu. Babacan, toplantıda daha çok dinleyen konumundayken, Şimşek detaylı açıklamalar yaptı.

Bu görüşmenin önemi, yalnızca iki eski ekonomi yetkilisinin buluşması değil, Türkiye'nin ekonomik yönetim anlayışına dair ipuçları vermesiyle de öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tür diyalogların hem iş dünyası hem de yatırımcılar açısından dikkatle takip edildiğini vurguluyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
