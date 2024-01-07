Mehmet Öntürk kimdir? Mehmet Öntürk nereli, ne mezunu? Mehmet Öntürk hayatı ve kariyeri!

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Belediye başkan adaylarının açıklanmasına saatler kala kulislerde söz edilen isimlerin hayatı merak konusu oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Mehmet Öntürk kimdir? Mehmet Öntürk nereli, ne mezunu? Mehmet Öntürk hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde...

MEHMET ÖNTÜRK KİMDİR?

Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970 tarihinde Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. Bekir ve Yüksel adlı ebeveynlerin oğlu olan Öntürk, eğitimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nde tamamladı. İktisatçı, sanayici ve çiftçi kimliklerini bünyesinde barındıran Öntürk, liderlik rollerini üstlenerek Öntürk Gübre, Tarım Ürünleri Limited Şirketi, Set Tohumculuk AŞ ve Önder Petrol Limited Şirketi'nde yönetim kurulu başkanlığı ve üyelik görevlerini üstlendi. Ayrıca, Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini de başarıyla sürdürdü. İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.