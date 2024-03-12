Mehmet Öntürk kimdir? AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Öntürk kimdir? AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk nereli? Detaylar haberimizdedir…

Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970 tarihinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Bekir, annesinin adı Yüksel'dir. İktisatçı, sanayici ve çiftçi olan Öntürk, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İngilizce İktisat Bölümü'nü başarıyla tamamladı. Şu anda tarım ve tarıma dayalı işletmecilikle uğraşmaktadır ve Antakya Ticaret Borsası'nda Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2002-2007 yılları arasında AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı yapmıştır. 24. Dönemde AK Parti Hatay Milletvekili olarak seçilmiş olup Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu ile Çevre ve KİT Komisyonu'nda üyeliklerde bulunmuştur. İyi düzeyde İngilizce bilen Öntürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır.