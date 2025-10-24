Mehmet Daniş kimdir? RTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş kaç yaşında, nereli? Mehmet Daniş siyasi kariyeri!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanlığı koltuğuna 24 Ekim 2025'te Mehmet Daniş oturdu. Önceki başkan Ebubekir Şahin'in yerine seçilen Daniş, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Mehmet Daniş kimdir

RTÜK'ÜN YENİ BAŞKANI MEHMET DANİŞ KİMDİR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanlık koltuğuna 24 Ekim 2025 tarihinde Mehmet Daniş oturdu. Önceki başkan Ebubekir Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından yapılan seçimle göreve gelen Daniş, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Peki, Mehmet Daniş kimdir ve kariyeri nasıl bir yol izledi?

Mehmet Daniş, Türkiye siyasetinde uzun yıllardır aktif olarak görev alan bir isim. Hukuk alanındaki eğitimi ve milletvekilliği tecrübesi ile öne çıkan Daniş, özellikle TBMM'deki görevleriyle tanınıyor. Ayrıca geçmişte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde de bulunmuş olması, onun kamu yönetimi ve mevzuat konularındaki yetkinliğini pekiştiriyor.

MEHMET DANİŞ KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Daniş, 1971 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

54 yıllık hayatında eğitim ve kariyerini sistemli bir şekilde inşa eden Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest avukatlık yaptı. Ardından siyasete adım atarak TBMM'de farklı dönemlerde milletvekilliği görevlerinde bulundu. Kariyerindeki bu deneyimler, onun RTÜK gibi kritik bir kurumun başkanlığı için gereken bilgi birikimine sahip olduğunu gösteriyor.

MEHMET DANİŞ NERELİ?

Mehmet Daniş, 1971 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Çanakkale kökenli olması, onun özellikle Marmara ve Ege bölgesindeki siyasi ve kültürel bağlarını güçlendirmiştir. Bölgesel kökeni, siyasi yolculuğunda hem yerel hem de ulusal düzeyde fark yaratacak bir perspektif kazandırmıştır.

MEHMET DANİŞ EĞİTİMİ VE MESLEKİ KİŞİLİĞİ

Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yaparak meslek hayatına başladı. Hukuk eğitimi ve pratiği, onun hem milletvekilliği hem de bakan yardımcılığı görevlerinde mevzuat bilgisi ve hukuki süreçleri etkin biçimde yönetmesine olanak sağladı.

MEHMET DANİŞ SİYASİ KARİYERİ

Mehmet Daniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII., XXIII. ve XXIV. Dönem Çanakkale Milletvekilliği görevlerini üstlendi. Bu dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve Dilekçe Komisyonu Başkanlığı gibi kritik pozisyonlarda bulundu. 29 Aralık 2015 tarihinde ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevleri, onun hem yasama hem de yürütme alanında tecrübe kazanmasını sağladı.