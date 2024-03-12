Mehmet Aydın Kangur kimdir? MHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Aydın Kangur kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Aydın Kangur kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Aydın Kangur kimdir? MHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Aydın Kangur nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET AYDIN KANGUR KİMDİR?

Mehmet Aydın Kangur, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.