Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki üç kişi, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ersoy, uyuşturucu madde "satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından Habertürk televizyonu, "yürütülen soruşturmanın selameti açısından" Mehmet Akif Ersoy'un Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

SAVCININ SEVK YAZISINDA ÇARPIK İLİŞKİ İDDİASI

Savcılık tutuklama talebinde; "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığını" iddia etti. Ersoy ile birlikte tutuklanan diğer isimler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan oldu.

PINAR ERBAŞ'A YORUM YAĞDI

Tutuklama sonrası ifşalar da peş peşe gelince Mehmet Akif Ersoy ile kısa bir süre evli kalan ve daha sonra boşanan Pınar Erbaş'a mesaj yağdı. Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş'ın Erbaş'ın fotoğraflarını altına herkes aynı yorumu yaptı. Pınar Erbaş'a "Verilmiş sadakanız varmış" yorumları yağdı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Mehmet Akif Ersoy, gazeteciliğe 2009 yılında "6 News" televizyonunda başladı. Ersoy, TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. 2017 yılından beri Habertürk'te çalışan Ersoy, son olarak ana haber bültenini sunuyordu.