Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Savcılık, Ersoy ve diğer şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini ve bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladıklarını iddia etti. Gündemi sarsan bu iddialar sonrası herkes Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın fotoğrafının altına "Verilmiş sadakanız varmış" yazdı.

  • Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu madde satın almak, kullanmak, bulundurmak ve kullanılmasına yer sağlamak suçlamasıyla tutuklandı.
  • Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması sonrası eski eşi Pınar Erbaş'ın sosyal medya paylaşımlarına 'Verilmiş sadakanız varmış' yorumları yapıldı.
  • Mehmet Akif Ersoy, Habertürk televizyonunda Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki üç kişi, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ersoy, uyuşturucu madde "satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla önceki gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından Habertürk televizyonu, "yürütülen soruşturmanın selameti açısından" Mehmet Akif Ersoy'un Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

SAVCININ SEVK YAZISINDA ÇARPIK İLİŞKİ İDDİASI

Savcılık tutuklama talebinde; "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığını" iddia etti. Ersoy ile birlikte tutuklanan diğer isimler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan oldu.

PINAR ERBAŞ'A YORUM YAĞDI

Tutuklama sonrası ifşalar da peş peşe gelince Mehmet Akif Ersoy ile kısa bir süre evli kalan ve daha sonra boşanan Pınar Erbaş'a mesaj yağdı. Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş'ın Erbaş'ın fotoğraflarını altına herkes aynı yorumu yaptı. Pınar Erbaş'a "Verilmiş sadakanız varmış" yorumları yağdı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Mehmet Akif Ersoy, gazeteciliğe 2009 yılında "6 News" televizyonunda başladı. Ersoy, TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. 2017 yılından beri Habertürk'te çalışan Ersoy, son olarak ana haber bültenini sunuyordu.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıRıfkı:

Ben hala inanmıyorum Bu adana komplo yapıldığını düşünüyorum İsrail e karşı çok dik duruşu var ülkemizdeki ciddi Yahudi varlığı ve ciddi yerlerde olduklarını tahmin edersiniz.

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılilianne grace:

Malcom X: "Eğer dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur."

yanıt12
yanıt1
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Birbirlerinin başını yemeye başladılar.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdr_ersin:

O kadar çirkefsiniz ki kendi meslektaşınızı bile harcayacak kadar.Bu ülkede at izi it izine karışmış.Sahte belge, yalancı tanıklar, uydurma hikayeler, iftiralar havada uçuyor.Gerçekten böyle bir şey yapmış mı ancak ve ancak savcılığın delilleri paylaşmasıyla anlaşılır.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

atalarımız boşuna düşenin dostu olmazmış dememişler

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

eyi karı

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
