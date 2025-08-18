Meclis ne zaman açılıyor? 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi tatili ne zaman bitiyor?

Meclis ne zaman açılıyor? 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi tatili ne zaman bitiyor?
Güncelleme:
TBMM'nin açılış tarihi gündemde yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, Meclis'in 1 Temmuz'da tatile başlaması planlanırken, çalışmalarını sürdürerek 21 Temmuz tarihinde tatile girdiği açıklandı. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi tatili ne zaman bitiyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil dönemine girdi. Aslen 1 Temmuz'da başlaması planlanan tatil, Meclis'in yoğun gündemi nedeniyle 21 Temmuz'a ertelendi. Şimdi gözler, TBMM'nin yeni dönemde ne zaman açılacağına çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatili ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Meclis ne zaman açılıyor? 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi tatili ne zaman bitiyor?

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaz tatilinin sona ermesinin ardından 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yeniden çalışmalarına başlayacak. Meclis üyeleri, yeni dönemde önemli gündem maddelerini görüşmek üzere tekrar bir araya gelecek. Tatil süresince tamamlanan hazırlıkların ardından, TBMM'nin açılmasıyla birlikte yasama faaliyetleri hız kazanacak ve ülkenin geleceğini şekillendirecek kararlar alınacak. Vatandaşlar da Meclis'in yeni dönemdeki çalışmalarını yakından takip etmeye devam edecek.

Meclis ne zaman açılıyor? 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi tatili ne zaman bitiyor?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TBMM'nin normalde 1 Temmuz'da başlayacak tatiline rağmen çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Genel Kurul'un 20 Temmuz'da gerçekleşen 113. birleşiminde ise Meclis'in 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girmesine karar verildi.

