MEB tarihi duyurdu! 2025 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MEB sonuç tarihini duyurdu açıklaması büyük heyecan yarattı. "2025 LGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor. Sınav sonuçları için net bir tarih verildi mi? Sınava giren öğrenciler "MEB tarihi duyurdu mu?" diye soruyor. Öyle görünüyor ki MEB tarihi duyurdu açıklaması ile sonuçlar çok yakında açıklanacak. Peki, 2025 LGS sınav sonuçları kesin olarak ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden açıklanacak.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yayımlanan 2025 LGS yerleştirme kılavuzuna göre, Türkiye genelindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu. Bu liste, LGS taban puanları 2025 kapsamında tüm Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip liseleri için detaylı bilgileri içeriyor.

LGS TABAN PUANLARI 2025

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan lise Galatasaray Lisesi oldu. 500,0000 puanla zirvede yer alan bu okulun ardından İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi geliyor. İstanbul LGS taban puanları 2025 listesi, Avrupa ve Anadolu yakası olarak ikiye ayrılmış şekilde sunuldu.

Ankara LGS taban puanları 2025 verilerine göre, Ankara Fen Lisesi 494,5234 puanla başı çekiyor. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Gazi Anadolu Lisesi de yüksek taban puanlarıyla öne çıkan diğer okullar arasında.

İzmir'de ise İzmir Fen Lisesi, 492,0992 puanla listenin başında yer aldı. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Atatürk Lisesi gibi köklü okullar da yüksek yüzdelik dilimlere sahip.

Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri için LGS taban puanları 2025 listesi, genellikle %5 ila %60 arası değişen yüzdelik dilimlerde sıralandı. Özellikle sağlık meslek liseleri ve proje imam hatip okulları bu yıl da büyük ilgi gördü.