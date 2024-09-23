MEB PERSONEL ALIMI: MEB ek personel alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? MEB personel alımı şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek ek personel alımı süreci, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adaylar, başvuru sürecinin başlangıç tarihini, başvuruların nasıl yapılacağını ve aranan başvuru koşullarını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. İşte MEB ek personel alımına dair detaylar...

MEB EK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MEB'in ek personel alımı için başvuru süreci, genellikle Bakanlığın resmi web sitesi veya İŞKUR üzerinden duyuruluyor. Henüz 2024 yılına ait ek personel alımı başvuru tarihleri resmi olarak açıklanmadıysa da, yakın zamanda başvuru sürecinin başlaması bekleniyor.

MEB 30 BİN PERSONEL ALIMI TARİHLERİ 2024

Pazartesi ve çarşamba günleri arasında istihdam hakkının tanınacağını açıkladı.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MEB tarafından yapılan personel alımlarında adaylardan genel olarak şu koşullar aranmaktadır:

T.C. vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

İlgili pozisyona göre belirlenen eğitim seviyesine sahip olmak (örneğin, lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak).

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Sağlık durumu görevini yapmaya uygun olmalı.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da tecilli olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.